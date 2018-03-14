Красноярск, 14 марта, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс согласовал генеральную схему газоснабжения и газификации региона. Об этом сегодня, 14 марта, ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства края.

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Актуализированную генеральную схему газоснабжения и газификации края временно исполняющему обязанности губернатора Александру Уссу 14 марта представил и. о. заместителя председателя регионального правительства Юрий Лапшин.

По его словам, в подготовке схемы участвовали не только специалисты правительства, но и представители научного сообщества и эксперты коммерческих компаний, работающих в сфере газодобычи и газоснабжения.

«Подготовка и утверждение генеральной схемы — это первый шаг, неотъемлемая часть технологии запуска процессов газификации Красноярского края, которая должна привести к принятию окончательного решения по включению соответствующих работ в инвестиционную программу «Газпрома», — отметил Лапшин.

Он подчеркнул, что предложенная схема подразумевает три сценария возможной реализации проекта газификации региона. Первый сценарий предполагает использование ресурсных источников в Эвенкийском муниципальном районе, то есть на территории края. Второй сценарий предполагает использование существующей газотранспортной инфраструктуры «Газпрома», расположенной в Кемеровской области. Третий сценарий подразумевает использование перспективной газотранспортной инфраструктуры газопровода «Алтай» в Томской области.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, можно сказать, что регион в настоящее время не газифицирован:

«В настоящее время в Красноярском крае нет магистрального газопровода. Город Красноярск не газифицирован. Разговоры о том, что необходимо его газифицировать, велись и ранее. Но активная позиция врио губернатора Александра Усса, приезд президента РФ Владимира Путина ускорили этот процесс. Что касается предложенных сценариев возможной реализации проекта газификации региона, о стоимости каждого из них разговаривать ещё рано. По поводу реализации разговор будет вестись с «Газпромом». В том числе будут затронуты вопросы расчёта инвестиционных ресурсов».

Напомним, Красноярский край является проблемным регионом с точки зрения экологии. А жители Красноярска экологическую ситуацию в городе иначе как катастрофической не называют. По данным Генпрокуратуры, в 20 городах России, в том числе в Красноярске, зафиксирован наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха.

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По мнению красноярских экологических активистов, экологическую ситуацию в столице края может улучшить перевод производства тепла в черте города на природный газ.

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7 февраля 2018 года в Красноярске побывал президент РФ Владимир Путин. В том числе он провёл совещание по экологической тематике и указал на необходимость подведения газа.

«Да, это недёшево для регионального бюджета, но нужно это делать, и нужно делать по отдельному плану. Не просто от случая к случаю, не просто там, где возможно, а должен быть тоже план. Вместе с ресурсами организации нужно синхронизировать эту работу с подводом магистральных сетей, и нужно доводить до конечного потребителя», — прокомментировал президент.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Усс ранее подчёркивал, что строительство только магистральной линии газопровода до Красноярска будет стоить от 40 до 80 млрд рублей.