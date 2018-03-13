Санкт-Петербург, 13 марта, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Семь человек обратились за медицинской помощью после взрыва в жилом доме №219 по проспекту Народного Ополчения в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий. При этом только один человек пострадал непосредственно от взрыва, подчеркнул Аникин.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после взрыва

Серьезный взрыв прогремел в девятиэтажном панельном доме 13 марта около 17:53. Прибыв на место пожарные обнаружили, что восьмой этаж дома уже объят пламенем, стеновые панели на восьмом и девятом этаже обрушились вниз.

Дарья Драй ИА REGNUM Оцепленная територия возле дома

«Первые спасательные подразделения и пожарные прибыли и начали заниматься эвакуацией людей, потому что люди просили о помощи. Были установлены механические лестницы, пожарными, в том числе и по маршам, по механическим лестницам были выведены 79 человек. В настоящий момент имеется один пострадавший, предположительно это человек, который проживал в квартире №105, где, по предварительной версии, произошел хлопок», — сказал Аникин.

Дарья Драй ИА REGNUM Обследование места взрыва

Кроме того, обойдя все квартиры в поиске людей, пожарные обнаружили шесть человек, которые обратились к медикам, так как почувствовали себя плохо.

«Доставили до карет скорой помощи тех, кто не мог передвигаться. Сейчас у нас шесть человек направлены в больницу №15. Это не пострадавшие от пожара, это больные люди, которые жили в данном доме. У кого-то давление поднялось, у кого-то голова заболела, поэтому они обратились к медикам и получили квалифицированную помощь», — добавил глава ГУ МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы будут продолжаться и ночью

Сейчас в пункте временного размещения находятся 36 жителей дома, им оказывают медицинскую помощь, в том числе со стороны профессиональных психологов.

Спасатели приступили к проверке конструкций пострадавшего здания комплексом «Струна». Это необходимо, чтобы принять решение о том, можно ли пустить людей в квартиры в тех подъездах, которые не пострадали от взрыва. На месте работают 189 человек личного состава и 47 единиц техники МЧС.

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В Смольном создали оперативный штаб под руководством вице-губернатора Николая Бондаренко с участием главы Красносельского района, председателей жилищного комитета и комитета по энергетике.

По словам Алексея Аникина, изучаются все возможные версии произошедшего, но две основные касаются газоснабжения. При этом пострадавший из квартиры, где, вероятно, находился источник взрыва, пока не в состоянии ответить на вопросы.

«На сегодняшний момент у нас две предположительные версии. Это хлопок бытового газа и возможность хлопка от газового баллона. Проводится дознавателями проверка, будем работать с тем человеком, который пострадал. Он пока не может нам ничего толком сказать. Наши люди в больнице работают», — добавил Аникин.

Дарья Драй ИА REGNUM Разрушенные квартиры после взрыва в Петербурге

Как уточнили позднее в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, всего из пострадавшего здания спасатели эвакуировали 82 человека, в том числе шесть лежачих больных, которых временно разместили в одном из городских стационаров. Медиками скорой помощи на месте были осмотрены два пострадавших человека: один из них от госпитализации отказался, второй — 35-летний мужчина — доставлен в больницу.

В находящейся по соседству гимназии № 399 на улице Добровольцев развернут пункт временного размещения жильцов пострадавшего дома. Также для размещения людей предоставлены два автобуса ГУП «Пассажиравтотранс».

Дарья Драй ИА REGNUM Разрушенные квартиры

Работы на месте ЧП продолжаются, выясняются его причины и обстоятельства. Специалисты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и городских служб ведут обследование конструкций здания.

Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.