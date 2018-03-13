Семь человек обратились к медикам после взрыва в жилом доме Петербурга
Санкт-Петербург, 13 марта, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Семь человек обратились за медицинской помощью после взрыва в жилом доме №219 по проспекту Народного Ополчения в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий. При этом только один человек пострадал непосредственно от взрыва, подчеркнул Аникин.
Серьезный взрыв прогремел в девятиэтажном панельном доме 13 марта около 17:53. Прибыв на место пожарные обнаружили, что восьмой этаж дома уже объят пламенем, стеновые панели на восьмом и девятом этаже обрушились вниз.
«Первые спасательные подразделения и пожарные прибыли и начали заниматься эвакуацией людей, потому что люди просили о помощи. Были установлены механические лестницы, пожарными, в том числе и по маршам, по механическим лестницам были выведены 79 человек. В настоящий момент имеется один пострадавший, предположительно это человек, который проживал в квартире №105, где, по предварительной версии, произошел хлопок», — сказал Аникин.
Кроме того, обойдя все квартиры в поиске людей, пожарные обнаружили шесть человек, которые обратились к медикам, так как почувствовали себя плохо.
«Доставили до карет скорой помощи тех, кто не мог передвигаться. Сейчас у нас шесть человек направлены в больницу №15. Это не пострадавшие от пожара, это больные люди, которые жили в данном доме. У кого-то давление поднялось, у кого-то голова заболела, поэтому они обратились к медикам и получили квалифицированную помощь», — добавил глава ГУ МЧС.
Сейчас в пункте временного размещения находятся 36 жителей дома, им оказывают медицинскую помощь, в том числе со стороны профессиональных психологов.
Спасатели приступили к проверке конструкций пострадавшего здания комплексом «Струна». Это необходимо, чтобы принять решение о том, можно ли пустить людей в квартиры в тех подъездах, которые не пострадали от взрыва. На месте работают 189 человек личного состава и 47 единиц техники МЧС.
Читайте также: «Взрыв такой силы, мы думали, бомбежка началась»: петербуржцы в соцсетях
В Смольном создали оперативный штаб под руководством вице-губернатора Николая Бондаренко с участием главы Красносельского района, председателей жилищного комитета и комитета по энергетике.
По словам Алексея Аникина, изучаются все возможные версии произошедшего, но две основные касаются газоснабжения. При этом пострадавший из квартиры, где, вероятно, находился источник взрыва, пока не в состоянии ответить на вопросы.
«На сегодняшний момент у нас две предположительные версии. Это хлопок бытового газа и возможность хлопка от газового баллона. Проводится дознавателями проверка, будем работать с тем человеком, который пострадал. Он пока не может нам ничего толком сказать. Наши люди в больнице работают», — добавил Аникин.
Как уточнили позднее в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, всего из пострадавшего здания спасатели эвакуировали 82 человека, в том числе шесть лежачих больных, которых временно разместили в одном из городских стационаров. Медиками скорой помощи на месте были осмотрены два пострадавших человека: один из них от госпитализации отказался, второй — 35-летний мужчина — доставлен в больницу.
В находящейся по соседству гимназии № 399 на улице Добровольцев развернут пункт временного размещения жильцов пострадавшего дома. Также для размещения людей предоставлены два автобуса ГУП «Пассажиравтотранс».
Работы на месте ЧП продолжаются, выясняются его причины и обстоятельства. Специалисты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и городских служб ведут обследование конструкций здания.
Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.