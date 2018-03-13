«Взрыв такой силы, мы думали бомбежка началась»: петербуржцы в соцсетях

Санкт-Петербург, , 19:30 — REGNUM В результате взрыва в жилом доме в Красносельском районе Петербурга пострадали два человека. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Одного пострадавшего вынесли, одного вывели», — сообщает петербуржец Александр. В ГУ МЧС по городу пока не подтвердили эту информацию. Кроме того, по словам местных жителей, из-за взрыва в лифте дома застряла девушка.

Взрыв прогремел в доме №219 по проспекту Народного Ополчения 13 марта около 17:53. Это привело к падению наружных стен на 8-м и 9-м этажах здания, а также обрушению лестничных маршей на трех верхних этажах в пострадавшем подъезде. В доме спустя некоторое время после взрыва начался пожар.

«Происходило горение на площади 10 кв. метров. В 18:10 пожар локализован. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«Пока эвакуировали жильцов по больницам», — сообщила жительница пострадавшей парадной Ольга.

Как уточняют в ГУ МЧС и районной администрации, организован пункт временного размещения — в находящейся рядом гимназии №399. Люди также могут разместиться в двух автобусах большой вместимости, которые отправил к месту ЧП «Пассажиравтотранс».

Местные жители рассказывают, что взрыв был такой силы, что у них в домах в радиусе нескольких километров тряслись стены и окна. «Мы на Авангардной, 53, взрыв такой, что тряхнуло дом, и, на диване сидя, подпрыгнули», — пишет Елизавета.

Взрыв услышали на улице Тамбасова, на улице Партизана Германа, на проспекте Маршала Жукова, на улице Генерала Симоняка. К месту ЧП продолжают съезжаться аварийные службы. «Скорые едут уже минут 15 без передышки», «службы съезжаются со всех сторон, весь район в сиренах», — сообщают горожане.

«Мы живём на улице Партизана Германа, взрыв такой силы, мы думали бомбежка началась, стекла все задрожали! Я дома с двумя малышами, страшно», — описывает Марина.

Очевидцы заявляют, что при взрыве были полностью разрушены не менее четырех квартир. «Всё полетело вниз на машины», — говорят горожане. Перепуганные родители сообщают, что как раз в момент взрыва забирали детей из детского сада, и все малыши тоже уже находились на улице, так что могли пострадать.

Сейчас в Красносельском районе, в частности, на улице Добровольцев чувствуется запах гари. «На Тамбасова смог и запах гари и жженого пластика, что ли», — сообщает Катерина.

Наблюдающие через окно местные жители недоумевают, что «могло так рвануть, что у многоэтажного дома отлетели панели с обеих сторон», но чаще всего предполагают взрыв газа. «Газ и блочный дом — рецепт такой беды», — заметил петербуржец Сергей.

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Один из горожан заявил, что на его памяти это уже второй взрыв в доме №219. В прошлый раз в середине нулевых виной всему был газопровод. «Первый взрыв был на первом этаже с стороны ж/д. Пора бы выводы сделать относящимся органам в этом районе», — возмущается Андрей. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, Андрей, вероятно, ошибается: взрыв, о котором идет речь, ранее был в соседнем доме №221.

Как сообщил один из местных жителей корреспонденту ИА REGNUM, в пострадавшем доме много квартир сдаётся, их снимают, чаще всего, приезжие. В настоящее время дом не обесточен, в окнах горит свет.

Петербуржцы пытаются организовать помощь пострадавшим, соседи активно публикуют в социальных сетях телефоны, если готовы приютить жителей разрушенных квартир на ночь.

«А причины ведь известны. Это все наши <…> законы и порядки, как обычно. Для того, чтобы согласовать любой чих по газовой трубе, даже если вам нужно ее пусть чуть ниже или выше, необходимо пройти кучу согласований, которые могут длиться месяцами, дать заработать на этом куче всяческих работников газовых хозяйств, начиная от инженера и заканчивая простым сварщиком… В итоге, люди делают ремонт, ничего и ни с кем не согласовывая, на свой страх и риск. Я всю жизнь с 1965 годах жил и живу в домах с газовой колонкой и плитой, и хоть бы раз кто-то приходил бы с проверкой! А ведь обязаны хотя бы раз в год делать обход с прибором утечки газа», — негодует Алик.

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