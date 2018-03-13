Москва, 13 марта, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Россия и Китай будут совместно работать на мировых рынках добычи урана. Такие договоренности достигнуты в Москве, сообщает «Экономика сегодня»

Заготовка высокообогащенного урана

Подписано соглашение о совместном уранодобывающем проекте. Он будет реализован на уранодобывающем предприятии «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» в г. Краснокаменске Забайкальского края.

Стоит отметить, что Китай впервые вошел в уранодобывающие проекты Росатома.

Урановый рудник будет построен при участии Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР).

Китайская национальная ядерная корпорация инвестирует в строительство рудника более 16 млрд рублей.

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Первый транш Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР) составит 2,5 млрд рублей.

От совместного с Россией проекта Китай получит 49%, или 600 тонн урана в год.

Директор блока международной деятельности Росатома Николай Спасский заявил, что это «по-настоящему большое событие для российско-китайских отношений».

Первая очередь рудника в Забайкальском крае должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году. Общая стоимость проекта — 18,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай сотрудничают в сфере мирного атома. Примером тому является Тяньваньская АЭС.

Напомним, два первых энергоблока АЭС «Тяньвань» ввели в эксплуатацию на берегу Желтого моря китайские и российские специалисты в 2011 году.

На АЭС «Тяньвань» используется уникальная российская технология, которая не имеет аналогов в мировой атомной промышленности, это так называемая технология третьего поколения — ловушка для расплава активной зоны.

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