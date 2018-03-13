Москва, 13 марта, 2018, 07:06 — ИА Регнум. На фоне повышения нефтяных котировок и ослабления американского доллара на торгах в Азии торги на Мосбирже открылись 12 марта снижением по рублёвым парам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снизился до 56,49 руб., курс евро — до 69,68 руб.

Рубль

Рубль торговался в плюсе не дольше одного часа. Ввиду отсутствия значимым событий и статистических данных нисходящая коррекция по нефти вызвала ослабление рубля к иностранным валютам.

Баррель Brent подешевел на 2,5%, до $64,16. На этом фоне пара доллар/рубль выросла до 56,991, пара евро/рубль — до 70,23.

Сегодня, 13 марта, на торгах в Азии Brent подешевел на 0,23%, до $64,79. Поддержка по нефти проходит через $63,85. На текущий момент цена консолидируется в диапазоне 63,16—66,12. Если продавцы пройдут нижнюю границу ценового диапазона, то падение курса рубля ускорится.

Техническая картина для доллара по отношению к рублю благоприятная. Учитывая, что нефть торгуется в минусе, валютный рынок откроется повышением котировок на доллар.

Цель на 13 марта — 57,38 руб. (максимум 2 марта). Цель для пары евро/рубль — 70,54 руб. Кардинальных изменений в рублевых парах не было, поэтому сильного ослабления рубля ожидать не стоит.

Напомним, 12 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 22 коп. (+0,39%), до 56,88 руб., курс евро — на 38 коп. (+0,54%), до 70,13 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (+136,36%), евро/рубль — 250,5 млн евро (+298,25%).

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