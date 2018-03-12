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Рублю падать

Экономика

Никаких драйверов роста национальной валюты сейчас нет

Москва, 12 марта 2018, 15:35 — REGNUM  В условиях снижающихся цен не нефть под давлением роста запасов в США, а также в последнюю предвыборную неделю в России национальная валюта будет дешеветь, невзирая на динамику доллара США в мире, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Цель 57 рублей за доллар на наличном и межбанковском рынках — это минимум. В течение торгового вторника, 13 марта, диапазон торгов может составить 56,40−57,40 рубля за доллар США», — пояснила Сальникова.

Никаких драйверов роста национальной валюты сейчас нет. Кроме того, чисто с технической точки зрения анализа ситуации по рублю в паре с долларом, при укреплении к 56,30 пару откупают.

«Значит в этом диапазоне, 56,30−56,40 рубля за доллар расположены заявки по длинным позициям», — считает эксперт.

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