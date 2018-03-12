Ленинградская область, 12 марта, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Ленинградская область предлагает Санкт-Петербургу разработать пилотный проект совместного пространственного развития территорий. Об этом 12 марта сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. Агломерацию предложено развивать по единому принципу, начав с юго-западной стороны от Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM ЖК «Новый Оккервиль» на границе Петербурга и Ленобласти

Пилотный проект может быть реализован в границах, включающих в себя территории Петродворцового района Санкт-Петербурга, муниципальных образований Аннинского, Большеижорского городских поселений, Горбунсковского, Ропшинского, Пениковского, Гостилицкого, Низинского сельских поселений Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Как ожидается, он позволит выработать механизмы совместных управленческих решений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечить устойчивое развитие территорий при сохранении и использовании природного комплекса и историко-культурного наследия.

В рамках пилотного проекта власти Ленинградской области предлагают рассмотреть возможность ограничения плотности, высотности застройки и объемов жилищного строительства. Это позволит выработать единую схему высотных и плотностных ограничений застройки сопредельных территорий Ленобласти и Санкт-Петербурга.

Как отмечается, комитеты по градостроительству и архитектуре Ленинградской области и Санкт-Петербурга уже достигли принципиальных договоренностей по вопросам развития транспортной инфраструктуры, формирования рекреационных территорий и зон природоохранного назначения в сопредельных зонах двух регионов.

«Комитеты двух регионов составили единый план завершения Концепции развития агломерации, одобрения ее и вынесения на рассмотрение Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области не позднее середины лета 2018 года. Уже согласованы почти все основные показатели градостроительного проектирования, а также совместное развитие транспортного каркаса примыкания функциональных зон», — отметили в областном правительстве.

Работа по согласованию принципов развития сопредельных территорий ведется по поручению губернаторов двух регионов в целях создании Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой 2050 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже сейчас на границах двух регионов живет половина жителей Ленобласти (почти 800 тысяч человек), а к 2030 году там будут жить полтора миллиона человек.

Одним из ключевых вызовов для развития и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области стала проблема огромного числа новостроек, которые выросли на границах города и области.

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