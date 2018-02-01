Обустроить «гетто»: как это делают в Ленобласти

Сергей Гуркин, , 18:41 — REGNUM

Будним вечером школьный актовый зал, вмещающий несколько сотен человек, почти полон. Большинство присутствующих — жители деревни Кудрово, густонаселенного района на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области — или, как называют это иногда чиновники, «многоэтажного гетто». Кроме жителей, присутствуют представители областных властей. Так выглядит заседание регионального совета новостроек.

Многоэтажные «деревни», выросшие на границе двух регионов — главная проблема Ленобласти. В последние десять лет муниципальные власти примыкающих к Петербургу районов активно раздавали землю под высотную застройку. А потом жители, купившие квартиры на четверть дешевле, чем в Петербурге, стали требовать нормальных условий жизни. То есть дорог, тротуаров, скверов, больниц, общественного транспорта и т.д.

Решать проблемы приходится на ходу. Областным властям обидно, что жители этих «деревень» работают и платят налоги в Петербурге, а вкладываться в обустройство их быта приходится Ленобласти. Но и сказать им «спрашивайте с застройщиков» тоже нельзя — в этих «деревнях» живут уже сотни тысяч человек, вопрос давно стал политическим.

Заседания совета новостроек проходят то в Петербурге, в здании областного правительства, то «на выезде». Провести такое заседание в Кудрово вполне логично, это — одна из двух самых проблемных точек. «Деревня» начинается сразу за гипермаркетом «Икеа», спальный район города незаметно перетекает в область. Очень много автомобилей, очень плохие дороги и очень мало места для прогулок и вообще для жизни. Впрочем, совсем недавно было намного хуже.

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В совете новостроек участвуют областные и муниципальные власти и активисты из числа местных жителей. Порядок заседаний весьма демократичен, и столь же демократичен внешний вид собрания. Губернатор Александр Дрозденко, без галстука, зачитывает ранее присланные вопросы со смартфона.

Первая часть встречи как раз и посвящена подробным ответам на эти вопросы. Каждый из них губернатор перевел «по адресу», и теперь чиновники отчитываются. Понятно, что волнует жителей подобных «деревень»: нужна новая дорога в город, нужны тротуары, нужны школы, нужны уличные фонари, нужны садики и детские площадки.

Подробнее всего обсуждают перспективы появления съезда с петербургской кольцевой в поселок Мурино. Пока такого съезда нет, местные жители оказываются в гетто еще и в транспортном смысле этого слова. Как обычно, сначала при согласии чиновников построили многоэтажный район, а потом стали думать, как к нему проехать. Но теперь есть хорошие новости: съезд будет, осталось потерпеть не больше двух лет.

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Не обходится заседание и без постановочных сцен. Или, может быть, всё так удачно совпало… Соседи петербургской кольцевой жалуются на шум от трассы, просят поставить специальные щиты. Чиновник из профильного комитета рапортует: поставить щиты никак невозможно, потому что для этого нужно дождаться ремонта дороги, а он не планируется. К тому же некие «замеры» показали, что уровень шумов не превышает нормы.

В зале начинается недовольный гул. Губернатор уточняет: а шум измеряли в присутствии жителей? Нет. А кто измерял? Представитель застройщика. Губернатор негодует: надо было звать Роспотребнадзор, понятно, что застройщики скажут, что у них всё хорошо! «Двойка» вам за выполнение задания, и всех причастных — лишить премии! Провести замеры заново! Настроение зала меняется: губернатору аплодируют.

После ответов на те вопросы, что были известны заранее, со своими предложениями выступают активисты из числа местных жителей. Торжество демократии, таким образом, продолжается. Просьбы у них всё те же: расширить дорогу, включить фонари, сделать тротуар. Демонстрируются жуткие кадры: дороги в грязи, дороги в снегу, обочин нет, тротуары отсутствуют. Губернатор перенаправляет вопросы к профильным чиновникам. В большинстве случаев решение — проработать вопрос.

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Бывают, впрочем, и исключения. В определенный момент жители просят «отодвинуть» дорогу — так удобно жителям одного из домов, которым очень шумно. Губернатор начинает терять терпение. Он намекает, что инициатива исходит от владельца земель по альтернативной трассе, который хочет заработать на их продаже. И предупреждает: если вы будете просить еще и дороги двигать, то мы вообще перестанем собираться.

Демократия, таким образом, становится управляемой. К губернатору, представшему в роли крепкого хозяйственника, есть еще несколько просьб. Показывают фотографии с горами мусора на тротуарах и обочинах. «Я сегодня ехал, всё было чисто», — удивляется Дрозденко. Ему объясняют: к вашему приезду всё и убрали, так что вы уж, пожалуйста, приезжайте почаще.

После презентаций местных активистов начнется последняя часть встречи — вопросы из зала. В целом происходящее похоже по атмосфере на фильм «Гараж». Собравшиеся будним вечером в актовом зале взрослые люди долго обсуждают транспортные, дорожные и бытовые вопросы. За окнами давно уже темно, и на узкие кудровские улицы падает снег.

На дорогах пробки, но местных жителей, конечно, это не пугает — они уже дома. А вот областным чиновникам еще только предстоит выбираться из «деревни» — и на собственном примере убеждаться в том, что расширение дорог здесь и в самом деле необходимо.

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