Астана, 13 марта, 2018, 06:18 — ИА Регнум. Оценки, данные казахстанским комитетом по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры, позволяют сделать вывод об изменениях в картине преступлений, совершенных в Казахстане за период 2008—2017 гг. Как изменялась эта картина и какой ущерб нанесли преступники, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Марат Шибутов.

Преступление

В 2017 году почти 80% ущерба, выраженного в денежном эквиваленте, пришлось в Казахстане на семь типов преступлений. Кража, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, мошенничество, вымогательство, лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, нецелевое использование бюджетного кредита, уклонение от уплаты налогов — вот те лидеры списка, которые составляют самые частые преступления, по данным генпрокуратуры Казахстана. Как видно из этого перечня, основной жертвой преступлений стало само государство. А вот бизнес-структуры интересуют мошенников и воров значительно меньше.

Исследуя же статистику за десять лет, можно заметить мгновенную реакцию преступников на изменения в экономике. Преступность бросается туда, где видит возможность цапнуть то, что плохо лежит. Четкая же специализация преступлений должна быть учтена при выработке мер, направленных против преступников, в зависимости от того, что составляет цель их преступного деяния.

Читайте подробности: Какие преступления наносят наибольший ущерб Казахстану и казахстанцам?

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