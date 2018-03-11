Какие преступления наносят наибольший ущерб Казахстану и казахстанцам?

Марат Шибутов, , 08:58 — REGNUM

Почти в миллиард долларов (314,7 млрд тенге или 56,3 млрд рублей) оценил Комитет по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры Казахстана ущерб, нанесенный разного вида преступлениями в 2017 году. 76,6% от этой суммы приходится всего на семь типов преступлений. Их и рассмотрим детальнее в этой статье.

Преступления, нанесшие наибольший ущерб в 2017 году

Наименование показателей Установленная сумма ущерба, причиненного право-нарушениями (тысяч тенге) из них государству юридическим лицам физическим лицам Всего правонарушений 314 698 907 169 282 130 41 470 624 103 946 154 Кража (ст.188) 10 927 174 129 692 1 595 314 9 202 168 Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189) 44 606 259 12 302 098 15 521 067 16 783 094 Мошенничество (ст.190) 78 097 605 35 374 990 16 759 246 25 963 370 Вымогательство (ст.194) 38 752 183 24 439 25 872 38 701 872 Лжепредпринимательство (ст.215) 10 248 090 10 246 590 1 500 0 Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219) 20 466 095 20 364 595 101 500 0 Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245) 38 064 289 36 980 207 890 000 194 082

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Исходя из этих данных, можно оценить, кто больше всего страдает от преступлений: больше всего грабят государство, затем население, и лишь на третьем месте бизнес и корпорации.

Преимущественно против государства — это лжепредпринимательство, незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций.

Преимущественно против населения — кражи, вымогательство.

Против всех — присвоение или растрата вверенного чужого имущества, мошенничество

Такое четкое разделение обусловлено спецификой данных преступлений.

Преступления, нанесшие наибольший ущерб в 2017 году

Наименование показателей Установленная сумма ущерба, причиненного право- нарушениями (тысяч тенге) из них, % государству юридическим лицам физическим лицам Всего правонарушений 314 698 907 53,79 13,18 33,03 Кража (ст.188) 10 927 174 1,19 14,60 84,21 Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189) 44 606 259 27,58 34,80 37,62 Мошенничество (ст.190) 78 097 605 45,30 21,46 33,24 Вымогательство (ст.194) 38 752 183 0,06 0,07 99,87 Лжепредпринимательство (ст.215) 10 248 090 99,99 0,01 0,00 Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219) 20 466 095 99,50 0,50 0,00 Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245) 38 064 289 97,15 2,34 0,51

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Если посчитать средний ущерб от данных преступлений, то безусловное первенство будет за лжепредпринимательством и незаконным получением кредита — по 682 и 683 миллиона тенге каждое (122,18 млн рублей), затем идет уклонение от налогов — 120,5 миллиона тенге (21,56 млн рублей) и вымогательство — 82,5 миллионами тенге (17,76 млн рублей). Самое мелкое по среднему ущербу преступление — это кража с 57 тысячами тенге (10,2 тысячи рублей). Кражи совершаются преимущественно мелкие. Пострадавшие — это не банки, ювелирные магазины или хранилища с золотыми слитками. Примерно 45% краж — это ограбленные кражи и украденные мобильные телефоны.

Средний ущерб от преступлений в 2017 году

Наименование показателей Установленная сумма ущерба, причиненного право-нарушениями (тысяч тенге) Количество зарегистрированных преступлений Средний ущерб от преступления, тысяч тенге Всего 314 698 907 316 418 995 Кража (ст.188) 10 927 174 193 154 57 Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189) 44 606 259 5 326 8 375 Мошенничество (ст.190) 78 097 605 27 467 2 843 Вымогательство (ст.194) 38 752 183 470 82 451 Лжепредпринимательство (ст.215) 10 248 090 15 683 206 Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219) 20 466 095 30 682 203 Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245) 38 064 289 316 120 457

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Сейчас средний ущерб от преступлений составляет 995 тысяч тенге (178 тысяч рублей). Если посмотреть на динамику по годам, то изменение размера этой суммы примерно соответствует динамике изменений заработной платы в Казахстане в долларах.

Динамика среднего ущерба от преступлений и правонарушений в Казахстане

Год Установленная сумма ущерба, причиненного право-нарушениями (тысяч тенге) Количество зарегистрированных преступлений Средний ущерб от преступления, тысяч тенге 2008 147 717 498 127 478 1 159 2009 233 104 739 121 667 1 916 2010 276 388 855 131 896 2 096 2011 198 484 495 206 801 960 2012 160 604 082 287 681 558 2013 304 273 875 359 844 846 2014 160 823 494 341 291 471 2015 245 513 656 386 718 635 2016 382 506 448 361 689 1 058 2017 314 698 907 316 418 995

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Если посмотреть на преступления (топ-7 в 2017 году по ущербу) в динамике за девять лет (в долях от общего ущерба от правонарушений), то можно сделать следующие выводы.

Остался прежним ущерб от краж.

Существенно вырос ущерб от присвоения или растраты вверенного чужого имущества, мошенничества, вымогательства, незаконного получения кредита или нецелевого использования бюджетного кредита, уклонения от уплаты налогов.

Существенно сократился ущерб от лжепредпринимательства.

Динамика ущерба по некоторым видам преступлений и их доля в общем ущербе от правонарушений

Показатель 2008 2017 Сумма, тысяч тенге Доля, % Сумма, тысяч тенге Доля, % Кража (ст.188) 5 530 350 3,7 10 927 174 3,5 Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189) 1 892 176 1,3 44 606 259 14,2 Мошенничество (ст.190) 10 213 724 6,9 78 097 605 24,8 Вымогательство (ст.194) 98 899 0,1 38 752 183 12,3 Лжепредпринимательство (ст.215) 18 813 240 12,7 10 248 090 3,3 Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219) 585 729 0,4 20 466 095 6,5 Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245) 568 321 0,4 38 064 289 12,1

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Если сравнивать данные за 2008 и 2017 годы, то очевидно, что резко выросло число вымогательств, мошенничеств и случаев присвоения чужого имущества. Также более острой проблемой стало незаконное получение кредита.

ТОП-7 преступлений с наибольшим ущербом в 2008 и в 2017 годах, тысяч тенге

Показатель 2008 Показатель 2017 Злоупотребление должностными полномочиями (ст.307) 43 139 759 Мошенничество (ст.190) 78 097 605 Уклонение от уплаты налогов организаций (ст.222) 21 925 223 Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189) 44 606 259 Лжепредпринимательство (ст.192) 18 813 240 Вымогательство (ст.194) 38 752 183 Мошенничество (ст.177) 10 213 724 Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245) 38 064 289 Незаконное предпринимательство (ст.190) 8 957 834 Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219) 20 466 095 Кража (ст.175) 5 530 350 Кража (ст.188) 10 927 174 Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст.193) 3 540 357 Лжепредпринимательство (ст.215) 10 248 090

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Исходя из этих данных, можно прийти к следующим выводам:

На изменения в экономике преступность реагирует очень быстро. И это тут же отражается на суммах ущерба, нанесенного правонарушениями, и перечне наиболее опасных в экономическом отношении преступлений. Четко отслеживается «специализация» преступлений — одни направлены сугубо против населения, а другие — против государства. И меры борьбы с ними должны быть разными. Ключевой проблемой для населения Казахстана сейчас становятся два вида преступлений (мошенничество и растрата), которые связаны с низкой финансовой и правовой грамотностью. Ущерб в 122,7 миллиарда тенге (21,95 млрд рублей) — повод начать массированную медийную кампанию и, возможно, спецкурсы в школах и вузах. Возрождение такого преступления как вымогательство — очень тревожный тренд, который может привести к усилению роли организованных преступных группировок, причем сращенных с правоохранительными органами и чиновниками.

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