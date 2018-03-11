Какие преступления наносят наибольший ущерб Казахстану и казахстанцам?

Марат Шибутов, 11 марта 2018, 08:58 — REGNUM
Почти в миллиард долларов (314,7 млрд тенге или 56,3 млрд рублей) оценил Комитет по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры Казахстана ущерб, нанесенный разного вида преступлениями в 2017 году. 76,6% от этой суммы приходится всего на семь типов преступлений. Их и рассмотрим детальнее в этой статье.
Преступления, нанесшие наибольший ущерб в 2017 году
Наименование показателей
Установленная сумма ущерба,
причиненного право-нарушениями (тысяч тенге)
из них
государству
юридическим лицам
физическим лицам
|Всего правонарушений
314 698 907
169 282 130
41 470 624
103 946 154
|Кража (ст.188)
10 927 174
129 692
1 595 314
9 202 168
|Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189)
44 606 259
12 302 098
15 521 067
16 783 094
|Мошенничество (ст.190)
78 097 605
35 374 990
16 759 246
25 963 370
|Вымогательство (ст.194)
38 752 183
24 439
25 872
38 701 872
|Лжепредпринимательство (ст.215)
10 248 090
10 246 590
1 500
0
|Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219)
20 466 095
20 364 595
101 500
0
|Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245)
38 064 289
36 980 207
890 000
194 082
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
Исходя из этих данных, можно оценить, кто больше всего страдает от преступлений: больше всего грабят государство, затем население, и лишь на третьем месте бизнес и корпорации.
- Преимущественно против государства — это лжепредпринимательство, незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций.
- Преимущественно против населения — кражи, вымогательство.
- Против всех — присвоение или растрата вверенного чужого имущества, мошенничество
Такое четкое разделение обусловлено спецификой данных преступлений.
Преступления, нанесшие наибольший ущерб в 2017 году
Наименование показателей
Установленная сумма ущерба,
причиненного право-
нарушениями (тысяч тенге)
из них, %
государству
юридическим лицам
физическим лицам
|Всего правонарушений
314 698 907
53,79
13,18
33,03
|Кража (ст.188)
10 927 174
1,19
14,60
84,21
|Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189)
44 606 259
27,58
34,80
37,62
|Мошенничество (ст.190)
78 097 605
45,30
21,46
33,24
|Вымогательство (ст.194)
38 752 183
0,06
0,07
99,87
|Лжепредпринимательство (ст.215)
10 248 090
99,99
0,01
0,00
|Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219)
20 466 095
99,50
0,50
0,00
|Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245)
38 064 289
97,15
2,34
0,51
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
Если посчитать средний ущерб от данных преступлений, то безусловное первенство будет за лжепредпринимательством и незаконным получением кредита — по 682 и 683 миллиона тенге каждое (122,18 млн рублей), затем идет уклонение от налогов — 120,5 миллиона тенге (21,56 млн рублей) и вымогательство — 82,5 миллионами тенге (17,76 млн рублей). Самое мелкое по среднему ущербу преступление — это кража с 57 тысячами тенге (10,2 тысячи рублей). Кражи совершаются преимущественно мелкие. Пострадавшие — это не банки, ювелирные магазины или хранилища с золотыми слитками. Примерно 45% краж — это ограбленные кражи и украденные мобильные телефоны.
Средний ущерб от преступлений в 2017 году
Наименование показателей
Установленная сумма ущерба,
причиненного право-нарушениями (тысяч тенге)
Количество зарегистрированных преступлений
Средний ущерб от преступления, тысяч тенге
|Всего
314 698 907
316 418
995
|Кража (ст.188)
10 927 174
193 154
57
|Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189)
44 606 259
5 326
8 375
|Мошенничество (ст.190)
78 097 605
27 467
2 843
|Вымогательство (ст.194)
38 752 183
470
82 451
|Лжепредпринимательство (ст.215)
10 248 090
15
683 206
|Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219)
20 466 095
30
682 203
|Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245)
38 064 289
316
120 457
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
Сейчас средний ущерб от преступлений составляет 995 тысяч тенге (178 тысяч рублей). Если посмотреть на динамику по годам, то изменение размера этой суммы примерно соответствует динамике изменений заработной платы в Казахстане в долларах.
Динамика среднего ущерба от преступлений и правонарушений в Казахстане
Год
Установленная сумма ущерба,
причиненного право-нарушениями (тысяч тенге)
Количество зарегистрированных преступлений
Средний ущерб от преступления, тысяч тенге
2008
147 717 498
127 478
1 159
2009
233 104 739
121 667
1 916
2010
276 388 855
131 896
2 096
2011
198 484 495
206 801
960
2012
160 604 082
287 681
558
2013
304 273 875
359 844
846
2014
160 823 494
341 291
471
2015
245 513 656
386 718
635
2016
382 506 448
361 689
1 058
2017
314 698 907
316 418
995
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
Если посмотреть на преступления (топ-7 в 2017 году по ущербу) в динамике за девять лет (в долях от общего ущерба от правонарушений), то можно сделать следующие выводы.
- Остался прежним ущерб от краж.
- Существенно вырос ущерб от присвоения или растраты вверенного чужого имущества, мошенничества, вымогательства, незаконного получения кредита или нецелевого использования бюджетного кредита, уклонения от уплаты налогов.
- Существенно сократился ущерб от лжепредпринимательства.
Динамика ущерба по некоторым видам преступлений и их доля в общем ущербе от правонарушений
Показатель
2008
2017
Сумма,
тысяч тенге
Доля, %
Сумма, тысяч тенге
Доля, %
|Кража (ст.188)
5 530 350
3,7
10 927 174
3,5
|Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189)
1 892 176
1,3
44 606 259
14,2
|Мошенничество (ст.190)
10 213 724
6,9
78 097 605
24,8
|Вымогательство (ст.194)
98 899
0,1
38 752 183
12,3
|Лжепредпринимательство (ст.215)
18 813 240
12,7
10 248 090
3,3
|Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219)
585 729
0,4
20 466 095
6,5
|Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245)
568 321
0,4
38 064 289
12,1
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
Если сравнивать данные за 2008 и 2017 годы, то очевидно, что резко выросло число вымогательств, мошенничеств и случаев присвоения чужого имущества. Также более острой проблемой стало незаконное получение кредита.
ТОП-7 преступлений с наибольшим ущербом в 2008 и в 2017 годах, тысяч тенге
Показатель
2008
Показатель
2017
|Злоупотребление должностными полномочиями (ст.307)
43 139 759
|Мошенничество (ст.190)
78 097 605
|Уклонение от уплаты налогов организаций (ст.222)
21 925 223
|Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189)
44 606 259
|Лжепредпринимательство (ст.192)
18 813 240
|Вымогательство (ст.194)
38 752 183
|Мошенничество (ст.177)
10 213 724
|Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245)
38 064 289
|Незаконное предпринимательство (ст.190)
8 957 834
|Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219)
20 466 095
|Кража (ст.175)
5 530 350
|Кража (ст.188)
10 927 174
|Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст.193)
3 540 357
|Лжепредпринимательство (ст.215)
10 248 090
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
Исходя из этих данных, можно прийти к следующим выводам:
- На изменения в экономике преступность реагирует очень быстро. И это тут же отражается на суммах ущерба, нанесенного правонарушениями, и перечне наиболее опасных в экономическом отношении преступлений.
- Четко отслеживается «специализация» преступлений — одни направлены сугубо против населения, а другие — против государства. И меры борьбы с ними должны быть разными.
- Ключевой проблемой для населения Казахстана сейчас становятся два вида преступлений (мошенничество и растрата), которые связаны с низкой финансовой и правовой грамотностью. Ущерб в 122,7 миллиарда тенге (21,95 млрд рублей) — повод начать массированную медийную кампанию и, возможно, спецкурсы в школах и вузах.
- Возрождение такого преступления как вымогательство — очень тревожный тренд, который может привести к усилению роли организованных преступных группировок, причем сращенных с правоохранительными органами и чиновниками.
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