Ростов-на-Дону, 12 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону обманутые дольщики недостроенного жилого комплекса «Европейский» вновь вышли на акцию протеста. Отчаявшиеся горожане проводят серию одиночных пикетов у здания областного правительства, сообщает ИА REGNUM 12 марта.

ИА REGNUM Воздушный шарик как символ разрушенных надежд

В руках у участников акции — плакаты с просьбой, которая давно уже переросла в требование, достроить объект. Люди, которые фактически остались на улице, обращают внимание чиновников на то, что обещание достроить один из литеров до конца 2017 года так и осталось обещанием.

Ранее бездомный полк Ростова-на-Дону составил обращение к городским чиновникам. Петицию, которая размещена в разделе «Активный ростовчанин» на официальном сайте администрации города-миллионника, власти просто обязаны рассмотреть, если она наберёт 500 голосов.

«Обманутые дольщики ЖК «Европейский» и их семьи — более 3000 человек — просят достроить наш жилой комплекс. С 2014 года мы ждём свои квартиры. Мы поверили администрации города, давшей все разрешения, мы поверили банкам, аккредитовавшим застройщиков. Стройка велась по 214-ФЗ, ответственность застройщиков была застрахована. А в результате мы оказались обмануты. Многие из нас приобретали квартиры в ипотеку, вложили материнские капиталы и субсидии АИЖК. Теперь все мы находимся в тяжелейшей финансовой ситуации», — сказано в обращении.

Жители сданных домов в этом же районе также присоединяются к просьбе. Связано это с тем, что «замороженный объект» привёл инфраструктуру района в удручающее состояние.

«Дорога на улице Тружеников напоминает о военных бомбежках, размеры ям нарушают все существующие ГОСТы. Стройка не огорожена, освещение отсутствует, рядом с детским садом расположен литер 24а, с которого падают кирпичи. А если они упадут на голову ребёнка? Кто будет нести ответственность? Недостроенные дома доступны для подростков, которые ищут экстремальных развлечений. Уютный оазис природы и спокойствия, который нам обещали, на деле оказался заброшенным гетто и позорным пятном на карте города», — отмечают дольщики и призывают чиновников к ответу.

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Бездомный полк ищет спасения у спикера Госдумы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неоднократно обманутые дольщики ЖК «Европейский», объединившись с жертвами остальных строительных пирамид в регионе, выходили на акции протеста. Люди, потерявшие деньги, квартиры и веру в справедливость устраивают митинги, шествия. В декабре 2017 года участники бездомного полка написали обращение, которое было адресовано спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину. Но пока ожидаемой реакции не последовало.

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