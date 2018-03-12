Вашингтон, 12 марта, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Первый полет космического корабля для освоения Марса может состояться в первой половине 2019 года. Об этом, как передает CNBC, заявил глава компании SpaceX Илон Маск в ходе выступления на ежегодной ярмарке технологий SXSW в городе Остин (штат Техас).

Nasa Марс

«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, и я думаю, он будет готов совершать короткие полеты к концу первой половины следующего года», — сказал Маск.

При этом глава компании SpaceX отметил, что ему не всегда удается выдерживать заявленные сроки воплощения своих проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2018 г. компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, которая вывела в космос красный автомобиль Tesla Roadster, направившийся в сторону Марса.

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