Пермь, 11 марта, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Пермском крае в центре внимания на прошлой неделе (c 5 по 11 марта) оказались социальная сфера, в частности, меры по защите пожилых людей в связи со скандалами в частных приютах, а также ситуация в оборонной промышленности — Пермь посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. В начале недели активно обсуждали положение обманутых дольщиков и строителей. Если во всех этих случаях имели место официальные комментарии власти, то сообщение СМИ о готовности многодетных семей выйти на митинги из-за прекращения выплат за третьего ребенка чиновники, видимо, решили проигнорировать.

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О визите Рогозина

В Перми 6 марта побывал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. Именно его выступление стало ключевым на конференции по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. В частности, Рогозин отметил, что пристально следит за испытаниями пермского двигателя ПД-14 и надеется, что основной выпуск самолёта МС-21 будет осуществляться на его основе.

В программу визита зампреда также вошло посещение предприятий оборонно-промышленного комплекса. Представители НПО «Искра» сообщили о планах по росту объёмов производства диверсифицированной продукции в 2018 году на 5,3 млрд рублей, в 2019 году — на 8 млрд рублей. На ПАО «Морион» Дмитрию Рогозину продемонстрировали ноутбук, который ещё не поступил в серийное производство и разработан для спецслужб. Он дороже иностранных аналогов, но обладает преимуществами, например, качественной сертифицированной защитой от несанкционированного доступа.

Oborona.gov.ru Дмитрий Рогозин во время посещения Перми

Обманутые дольщики

На собрании дольщиков Первого пермского микрорайона 6 марта участники утвердили устав жилищно-строительного кооператива (ЖСК), состав правления из пяти человек, а также сформирована ревизионная комиссия, которая будет осуществлять внутренний аудит кооператива. Как сообщает краевой минстрой, председателем ЖСК общим решением выбрана Наталья Трушникова.

В состав правления ЖСК вошли пять обманутых дольщиков, хотя изначально заявлялись более 10 кандидатов.

Утвержденный в данной редакции устав позволит ЖСК обратиться за предоставлением мер поддержки, предусмотренных постановлением краевого правительства. Также на собрании было принято решение о том, что ПАИЖК окажет юридическую поддержку в государственной регистрации жилищно-строительного кооператива. В свою очередь, краевой минстрой готов оказать ЖСК правовое и бухгалтерское сопровождение, обеспечить оформление земельных участков, необходимых для достройки домов.

Между тем Наталья Трушникова подчеркнула, что устав нуждается в доработке. Например, дольщики не согласны с площадью передаваемого земельного участка, сообщает 59.ru.

Накануне собрания глава минстроя обратился к дольщикам. Суть обращения сводилась к тому, что дальнейшая реализация мероприятий по достройке домов зависит от слаженности действий дольщиков, иными словами, достраивать самим. Министр убеждал людей завершить процедуру создания ЖСК, сообщает издание «Звезда».

Представитель дольщиков Наталья Трушникова тогда заявила, что решение о создании ЖСК участники долевого строительства принято вынуждено, другого выбора не было.

Напомним, что Первый пермский микрорайон — один из крупнейших проблемных объектов долевого строительства ПФО. Строительство началось в 2013 году, первую очередь планировали сдать в эксплуатацию в 2015 году. Обязательства не выполнены до сих пор. В 2017 году застройщик признан банкротом. Чтобы в течение трёх лет достроить дома, необходимо более 809 млн рублей.

Строительный коллапс

В середине недели центральной темой информационной повестки стала градостроительная политика. Возмущенные отзывом ранее выданных градпланов, а также отсутствием возможности получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объекта строители и девелоперы обращались к губернатору, последовала реакция — минстрой собрал общественный совет при ведомстве. Чиновники заявили, что застройщики допустили ряд типовых ошибок, за что и поплатились. Например, строительство на двух и более земельных участках с разными видами разрешенного использования, а также размещение элементов благоустройства (детские игровые, спортивные площадки, проезды, подъезды) и стоянок для хранения автотранспорта на иных земельных участках, не предназначенных под строительство многоквартирного дома, которые в дальнейшем не передаются в состав многоквартирного дома

Oborona.gov.ru Дмитрий Рогозин во время посещения Перми

Отзыв ранее выданных град планов участники рынка связывают с попыткой властей регулировать жилищное строительство в Перми, снижая высотность и добавляя в проекты социальные объекты, сообщает издание «Коммерсантъ».

Мессенжеры мгновенно отреагировали. Они усмотрели коррупционную составляющую. Так, по двум скандальным участкам, по ул. Леонова и П. Осипенко, отменяются все разрешения и начинается процедура возврата земли в муниципальную собственность. Историями этих дворов займутся на федеральном уровне.

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О демографии и протестном настроении

Минздрав Пермского края заявил, что показатель младенческой смертности в регионе достиг исторического минимума и составил 5,2 случаев на 1000 детей. Этот показатель в Прикамье ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (5,3) и по всей Российской Федерации (5,5). Снижение по младенческой смертности составило 19,6% за год. Почти на столько же (на 19,1%) снизилась и детская смертность (дети от 0 до 17 лет).

Новорожденный

Между тем в начале недели появилась информация о том, что многодетные семьи заявили о готовности выйти с протестом на улицы. Мамы, имеющие трёх и более детей, возмущены тем, что перестали получать выплаты на третьего ребёнка до достижения им трёхлетнего возраста. Осенью 2017 года вышел документ правительства РФ, и Пермский край вошёл в перечень регионов, где положены ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума.

Многодетные семьи подчеркнули, что направляли запросы по поводу выплат в разные инстанции, но вразумительного ответа так и не получили.

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Беззащитные старики

По следам скандалов, связанных с беспределом в коммерческих приютах для престарелых пермяков, на неделе СМИ активно сообщали о создании на территории края новой службы — социальных участковых, которые будут заниматься каждой проблемой, возникшей в семьях с пожилыми людьми, в индивидуальном порядке. Кроме того, в минздраве заявили о том, что регион испытывает дефицит в государственных геронтологических центрах. Весной 2018 года начнётся строительство центра в Перми. Учреждение будет рассчитано на 150 человек. С новым центром в Прикамье будет насчитываться 16 соцучреждений для людей пожилого возраста. Пользователи интернета считают, что строительство нового объекта не решит проблему дефицита специализированных учреждений.

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Побеги из детских садов

7 марта СМИ запестрили сообщениями о том, что в Краснокамске из детского сада сбежали две пятилетние воспитанницы. Отец одной из девочек-беглянок сообщил, что дочь во время прогулки сбежала с территории дошкольного учреждения. Детей обнаружили идущими по трассе. Усталые и замерзшие малышки едва держались на ногах. Водители доставили девочек в ближайшее отделение полиции, сообщает портал 59.ру.

Полиция проводит проверку по поводу побега детей. По словам девочек, они сбежали, потому что в детском саду их обижали, и они хотели есть.

Стоит отметить, что за последний месяц это не первый скандал, связанный с побегом детей из детского сада. В Мотовилихинском районе Перми в конце февраля из детского сада сбежал мальчик. Ребёнок посещал группу кратковременного пребывания. Когда дети собирались с воспитателем на вечернюю прогулку, воспитанник сумел незаметно сбежать. Когда факт побега вскрылся, то о происшествии заявили в полицию. Ребенка вскоре обнаружили в развлекательном центре, который расположен недалеко от детского сада.

По итогам служебной проверки заведующая дошкольного учреждения и начальник отдела образования Мотовилихинского района привлечены к дисциплинарной ответственности, а воспитатель отстранён от работы.

В память о «чёрных ножах»

В Перми 11 марта впервые отмечается День Уральского добровольческого танкового корпуса. Запланирован ряд торжественных мероприятий, которые завершатся возложением цветов к мемориалу. Возле него пермские юнармейцы будут нести Вахту Памяти.

75 лет назад вышел приказ об образовании легендарного воинского соединения. Уральский танковый корпус был создан силами рабочих Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) областей. Фашисты называли корпус дивизией черных ножей и трепетали перед бойцами. Армейские ножи являлись отличительной особенностью снаряжения личного состава Уральского добровольческого танкового корпуса. Клинки изготавливались в Златоусте и имели рукоятку из черного эбонита. О ножах ходили легенды, им придавали сверхсвойства.

В память об Уральском танковом корпусе в Перми названа улица Танкистов. Площадь Окулова была переименована в сквер Уральских добровольцев. Мемориал, посвященный добровольческому корпусу, установлен на улице Сибирской.

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