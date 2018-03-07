Градостроительная политика в Прикамье: возмущение и дисбаланс

Пермь, , 13:19 — REGNUM В Пермском крае в центре информационной повестки — градостроительная политика. Возмущённые отзывом ранее выданных градостроительных планов строители и девелоперы в конце февраля обращались к губернатору. Реакцией власти стало заседание общественного совета при краевом минстрое, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шесть типовых ошибок

У пермских застройщиков отзывают уже выданные градостроительные планы. Так, городские власти по предписанию краевого минстроя отменили ранее выданные градпланы в отношении участков в микрорайоне Красных Казарм. Участники рынка неофициально считают, что таким образом регулируют жилищное строительство в Перми, снижая высотность и добавляя в проекты социальные объекты, сообщает издание «Коммерсантъ».

В конце февраля строители обратились к губернатору, где заявили, что не могут получить разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию объектов и градпланы. Также строители заявили, что их заставляют строить социальные объекты, сообщает портал properm.ru.

Власть отреагировала. 6 марта прошло заседание общественного совета при минстрое Пермского края. В региональном ведомстве в свою очередь заявили, что по результатам обращений в краевой минстрой граждан и различных организаций, чьи интересы и права были нарушены в результате действий застройщиков, ведомством был выявлен ряд типовых нарушений девелоперов при строительстве жилых и инфраструктурных объектов.

«Наша основная задача — пройтись по этим нарушениям, выявить основные тенденции, чтобы в дальнейшем их избежать», — отметил министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин.

Минстроем выделены шесть типовых ошибок и массовых нарушений застройщиков. Среди них строительство на двух и более земельных участках с разными видами разрешенного использования, а также размещение элементов благоустройства (детские игровые, спортивные площадки, проезды, подъезды) и стоянок для хранения автотранспорта на иных земельных участках, не предназначенных под строительство многоквартирного дома, которые в дальнейшем не передаются в состав многоквартирного дома

К массовым нарушениям также отнесены строительство на земельных участках с нарушениями ограничений, установленных зонами с особыми условиями использования (зоны охраны памятников, приаэродромные территории и т.д.); несоответствие градпланов, представленных застройщиками, проекту планировки территории и правилам землепользования и застройки; строительство с нарушениями норм противопожарной безопасности; строительство с нарушениями норм социальной обеспеченности.

Минстрой принял решение о создании административной комиссии для обеспечения открытости и публичности результатов проверок соблюдения законодательства градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

Махинации?

Мессенджеры сообщают о коррупционной связи. Телеграм-канал Проводник отметил, что на общественном совете объявили о том, что по скандальным участкам по ул. Полины Осипенко, 56 и Леонова, 68б в Перми отменяются все разрешения и начинается процедура их возврата в муниципальную собственность:

«Между тем проблема в целом не закрыта. Как известно, в крае эта тема процветает уже давно. Схема носит явно мошеннический характер и не обходится без участия представителей органов власти. Наверное, правоохранительным органам также стоит обратить на неё уже внимание».

В 2010 году одна из фирм заключила с администрацией города договор аренды земельного участка по улице Леонова, 68б под строительство спортивно-оздоровительного комплекса. За семь лет арендатор превратился в собственника, сменил назначение земельного участка, добился выдачи разрешения на строительство.

«Разумеется, каждый шаг будущего застройщика был закреплен судебным решением», — подчеркивает мессенджер.

Но ФОК так и не появился. Зато застройщик 5 февраля 2018 года начал продажу квартир. По адресу Полины Осипеко, 56 разрешение на строительство ещё не получено. Но схема действовала такая же, как и в случае с участком по ул. Леонова.

Телеграм-канал обратил особое внимание на то, что проект по ул. Леонова опубликован на сайте известного застройщика «Орсо-групп», ему присвоен статус «партнёрского». А участок на ул. П. Осипенко был оформлен на женщину, которая якобы являлась главным бухгалтером ООО «Орсо групп».

На федеральном уровне

Стоит отметить, что проблему точечной застройки в самом центре Перми поднимали ещё в январе 2015 года. На одном из форумов пользователь заявил о процессе отъёма придомовой территории. Участок в 1600 кв метров переходил от одного арендатора к другому. В один день на его месте появилась спортивный комплекс из быстроразборных низкокачественных конструкций. Также пользователь сообщил, что администрация без торгов продала лакомый кусок в центре за 1,6 млн рублей, что является нарушением. У людей по сути отняли часть придомовой территории.

Возникает не только дисбаланс территории, но и нарушение норм обеспеченности придомовой территории у жителей всех домов, расположенных вокруг данного участка. По данным телеграм-канала «Проводник», женщина, на которую оформлен участок, согласна отдать землю жителям… за 20 миллионов рублей, которые якобы являются ее затратами.

Теперь историями двух пермских дворов будут заниматься на федеральном уровне, в том числе силовые ведомства. Ситуация непростая, есть понимание, что только политическая воля и властное решение здесь может изменить ситуацию и сохранить двор.