Коммерциализация соцсферы в Прикамье: беззащитные старики и реакция власти

Наталья Хомутова, , 10:34 — REGNUM

В Пермском крае после скандалов, которые разразились вокруг частных приютов для престарелых граждан, информационный поток сменил направление. На передний план вышла информация о тех мерах, который регион предпринимает, чтобы избежать подобных ситуаций. Однако меры воспринимаются обществом критично.

Сомнительный приют

Напомним, что по решению суда в Перми приостановлена работа частного пансионата «Мария», в отношении его организаторов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Расследование взял на контроль глава СКР.

Изможденных и обезвоженных стариков из приюта эвакуировали в госучреждение. У теперь уже бывших постояльцев пансионата обнаружены синяки и ссадины. Видимо, в отношении пожилых людей использовали жесткую фиксацию. Врачи указывали на заторможенность пациентов и не исключали того, что стариков пичкали какими-то препаратами.

Кроме приюта «Мария», в скандальный переплёт попал и несанкционированный приют «Рассвет» в деревне Афонино Юсьвинского района. В конце 2017 года минсоцразивтия провело проверку. Чиновники ужаснулись тем условиям, в которых оказались пожилые люди. В приюте отсутствовали санитарные комнаты, постельного белья либо не было, либо оно было старое, грязное. Комиссия также обратила внимание и на скудное питание. На момент ревизии в пансионате находился 21 пациент. Одного из них в экстренном порядке пришлось госпитализировать из-за подозрения на пневмонию. Пяти старикам требовался особый уход, и их доставили в дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

«Социальное сиротство» пожилых граждан породило спрос на появление частных приютов, которые, не имея юридического статуса, не попадают в поле зрения надзорных органов. В прошлом (2017) году по ходатайству уполномоченного был закрыт один такой приют в Перми, в конце года вскрылось истинное положение вещей в частном приюте в деревне Афонино, в феврале 2018 года несколько смертей на фоне ужасных условий жизни — в приюте «Мария», — сообщается на официальном сайте омбудсмена Павла Микова.

Дефицит доступных госприютов

В Пермском крае около 30 частных приютов для престарелых. Однако, как признались в минсоцразивтия региона, практически все они работают без лицензий. Однако пермяки, которые имеют плотный рабочий график и не в состоянии ухаживать за своими близкими, прибегают к помощи таких вот коммерческих пансионатов. Частники берут с одного постояльца около 20−25 тыс. рублей, но реальные расходы на пациентов несут в разы меньше. Такое вот обогащение на стариках…

Между тем скандалы с частными приютами обнажили проблему дефицита госпансионатов, где пожилые пермяки могла бы получать достойный уход.

В настоящее время на территории Прикамья функционирует около 15 государственных геронтологических центров, домов престарелых и иных учреждений этого профиля для пожилых людей, но этого явно недостаточно, признают в правительстве региона.

Весной 2018 года в Перми начнется строительство геронтологичнеского центра. Министр здравоохранения Пермского края Павел Фокин заявил, что он будет комфортным и современным, как центры в Израиле. Именно эту страну посещал глава минздрава, чтобы набраться опыта. Стоимость строительства — 280 млн рублей, 80 млн регион получит из федерального бюджета в 2018 году, на такую же сумму рассчитывает и в 2019 году, сообщает портал 59.ru.

Трехэтажное здание расположится в березовой роще и будет рассчитано на 150 человек. Эта цифра вызвала критику. Пользователи интернета считают её слишком маленькой.

На первом этаже расположится отделение милосердия для тех, кто не ходит самостоятельно. Второй и третий этаж отведут под отделения активного долголетия. Информация о том, во сколько будет обходиться ежемесячное пребывание пожилого человека в таком комфортном месте, пока отсутствует.

Социальные участковые

После того как край оскандалился на всю Россию коммерческим отношением к старикам, в регионе решили создать службу социальных участковых. В функциональные обязанности специалистов будет входить комплексное сопровождение нуждающихся в помощи государства пенсионеров. Отличие от обычных социальных работников у этой службы будет еще и в том, что, помимо стандартного набора предоставляемых сейчас пожилым пермякам услуг, сотрудники регионального минсоцразвития будут отслеживать ситуацию в так называемых группах риска — семьях, в которых живут маломобильные возрастные граждане, прикамцы старше 80 лет.

Как сообщает портал v-kurse.ru, уже сейчас взятые на учет органами министерства социального развития Пермского края пожилые жители региона занесены в специальную базу данных. Электронная система учета не имеет аналогов в России. Ресурс позволяет в режиме реального времени узнать, какие услуги предоставляются тому или иному пенсионеру. В чем он регулярно нуждается, каковы его медицинские показатели, где и с кем живет человек, какой куратор в социальных службах им занимается. При помощи социальных участковых в будущем можно будет держать на контроле ситуацию с пожилыми гражданами, чтобы защитить их от историй, аналогичных недавним инцидентам в частных пермских пансионатах для престарелых.

Например, в Чайковском районе будут работать три социальных участковых: по работе с семьями с детьми; с пожилыми людьми, инвалидами, отмечает портал chaiknet.ru.

По словам начальника ТУ минсоцразвития по Чайковскому муниципальному району Натальи Сафоновой, работа этих специалистов заключается в том, чтобы помогать тем¸ кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Не надо думать, что социальные участковые являются соцработниками, сиделками или воспитателями. Смысл социального сопровождения совсем не в этом», — подчеркнула Сафонова и добавила, что с каждой проблемой участковый работает в индивидуальном порядке.

Поможет ли новая служба избежать скандалов, подобных тем, что произошли в приютах «Рассвет» и «Мария», покажет время. Хорошо, если под социальных участковых создадут новые рабочие места. Если же обязанности станут дополнительной нагрузкой для уже работающих чиновников, то возникает сомнение в потенциальной эффективности новоявленной службы.