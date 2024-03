Вашингтон, 10 марта, 2018, 04:51 — ИА Регнум. Эпизод с вымышленным расстрелом пассажиров в московском аэропорту оказался в подборке жестоких сцен из видеоигр, которую президент США Дональд Трамп продемонстрировал на встрече с представителями игровой индустрии. Об этом сообщает американский IT-портал The Verge.

Скриншот с игры Call of Duty: Modern Warfare 2 Сцена расстрела мирных граждан в аэропорту из миссии «Ни слова по-русски», вырезанная в русской локализации

Поводом для встречи, на которой также присутствовали конгрессмены и члены родительских организаций, стала трагедия в школе города Паркленда (штат Флорида). В феврале в результате нападения на школу погибли 17 человек, включая детей, еще 17 пострадали.

Американский лидер, говоря о проблеме насилия в видеоиграх, показал собравшимся отрывки из таких игр, как Fallout 4, The Evil Within и Sniper Elite 4. Был в подборке и фрагмент из Call of Duty: Modern Warfare 2, по сюжету которой террористы стреляют по людям в московском аэропорту.

Трамп заявил о необходимости ужесточить возрастные ограничения на видеоигры, а также применить другие меры для «оздоровления индустрии». Производители игр рассказали о научных исследованиях, итоги которых не подтверждают связь между насилием на экране и агрессией в реальности.

Ранее миссия «Ни слова по-русски» была вырезана из российской версии игры Modern Warfare 2. В ней персонаж видеоигры становится участником атаки на «Международный аэропорт имени Имрана Захаева» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, атака на школу Marjory Stoneman Douglas в американском Паркленде произошла 14 февраля. В расстреле учеников обвиняется бывший учащийся школы, 19-летний Николас Круз. В случае признания виновным ему может грозить смертная казнь.

