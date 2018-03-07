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Застрелившему 17 человек в школе во Флориде может грозить смертная казнь

Общество

19-летнему Николасу Крузу предъявлено обвинение в умышленном убийстве

Застрелившему 17 человек в школе во Флориде может грозить смертная казнь
В тюрьме

Форт-Лодердейл, США, 7 марта 2018, 23:08 — REGNUM  Устроившему стрельбу в школе в американском штате Флорида 19-летнему Николасу Крузу официально предъявлено обвинение в умышленном убийстве, передаёт 7 марта телеканал CNN.

Как сообщается, жюри присяжных на заседании в городе Форт-Лодердейл сочло имеющиеся у прокуратуры материалы по делу достаточными для предъявления обвинений по 34 пунктам.

В соответствии с законодательством штата за убийство 17 человек Николасу Крузу может грозить высшая мера наказания в виде смертной казни.

Ранее защита молодого человека заявила, что он готов признать полностью признать свою вину перед судом в том случае, если обвинение не будет настаивать на смертном приговоре и ограничится пожизненным лишением свободы. Позиция прокуроров на этот счёт пока не была оглашена.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля 2018 года в результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленде (штате Флорида) погибли 17 человек и такое же количество пострадали. В совершении преступления обвиняется бывший учащийся школы, который был отчислен из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью.

Читайте ранее в этом сюжете: Учителям в школах Флориды разрешили носить оружие

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Cтрельба в школе во Флориде

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