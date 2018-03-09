Вашингтон, 9 марта, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Атомные подводные лодки приступили к военным учениям Ice Exercise (ICEX) в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает военный обозреватель National Interest Дэйв Маджумдар.

U.S. Navy Атомная подводная лодка ВМС США «Коннектикут» в Арктике

Учения ICEX проходят в Америке в 28-й раз, в этом году они продлятся около пяти недель. Упражнения рассчитаны на оценку оперативной готовности США к военным действиям в Арктике. Они будут включать прорыв через льды массивных подводных лодок, а также научный сбор данных. Важность проведения подобных учений, по мнению ВМС США, растет из-за напряженности в отношениях с Россией.

«С каждыми новыми учениями ICEX мы опираемся на уже существующий опыт и продолжаем изучать лучшие способы работы в этой уникальной и суровой среде, — заявил командир Центра разработки подводных вооружений контр-адмирал Джеймс Питтс. — Мы постоянно тестируем новую тактику, методы и маневры под льдом, и эти учения позволят нам делать это в более широких масштабах вместе с нашими партнерами».

В учениях ICEX-2018 задействованы три подводные лодки — американские быстроходные ударные субмарины «Коннектикут» (класс «Сивулф») и «Хартфорд» (класс «Лос-Анджелес») и британская Trenchant класса «Трафальгар».

Деятельность подлодок будет координироваться из временного лагеря на льдине в море Бофорта к северу от Прудо-Бэй, штат Аляска. Согласно сообщению военно-морского штаба США, Ice Camp Skate будет координировать такие операции, как подледная навигация и торпедные тренировки между тремя судами.

Ведущей служебной организацией военных учений ICEX является Арктическая лаборатория (ASL) Военно-морских сил США по подводным лодкам.

«Наша лаборатория работает уже более года, чтобы наши подводные силы могли проводить динамичные торпедные и подледные операции на севере, — сообщает Ларри Эстрада, директор ASL. — В этом году лагерь готов поддержать военные силы США с помощью связи и сбора оружия».

ICEX пройдут по следам заявлений главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти. 8 марта в Комитете по вооруженным силам сената США он осудил российскую угрозу на высоком севере.

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«В Арктике Россия оживляет свой Сверный флот, строит или ремонтирует военные базы вдоль своей арктической береговой линии, — сказал Скопарротти в сенате. — Россия также намерена утверждать суверенитет над Северным морским путем в нарушение положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Хотя шансы на военный конфликт в Арктике низки в ближайшей перспективе, Россия увеличивает свое качественное преимущество в арктических операциях, а ее военные базы будут способствовать укреплению позиций с угрозой применения силы. Наш самый высокий стратегический приоритет — это предотвращение дальнейшей агрессии России и осуществления злостного влияния на наших союзников и партнеров».

Северный морской путь — это пространство, которое прилегает к северному побережью РФ и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота и Югорский Шар.

Напомним также, что Соединенные Штаты Америки — единственная из развитых стран, которая не является участником Конвенции ООН по морскому праву. Документ регулирует важнейшие международно-правовые вопросы, касающиеся акватории Мирового океана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в центральной части Норвегии к северу от Тронхейма пройдут крупнейшие со времен холодной войны учения Trident Juncture, в которых планируется участие десятков кораблей и самолетов, а также более 45 тысяч военнослужащих НАТО. Это почти в четыре раза больше, чем 12 700 участников совместных учений России и Белоруссии «Запад-2017», которые вызвали серьезную обеспокоенность западных стран.