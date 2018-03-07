Хабаровск, 7 марта, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Правительство России увеличило финансирование БАМа и Транссиба в 1,5 раза — до 1 трлн рублей. Об этом на прошедшей во Владивостоке итоговой коллегии Минвостокразвития сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Железнодорожный комплекс АО «Дальтрансуголь» (СУЭК) Ванино, Хабаровский край

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«В полтора раза увеличиваются средства на развитие БАМа и Транссиба, это, примерно, 1 трлн рублей. Это инфраструктура, которая будет строиться здесь, на Дальнем Востоке», — сказал Игорь Левитин.

Помощник президента также добавил, что накануне, на съезде транспортной отрасли России, Владимир Путин, в формате видеоконференции открыл Байкальский тоннель, который обеспечит выход тяжеловесных составов на обе магистрали и сократит транзит грузов с Дальнего Востока в центральные и западные регионы страны.

«Левитин знает, о чем говорит, о важности развития БАМа и Транссиба. В прошлом он работал министром транспорта России и именно в его бытность были на очень высокий уровень подняты вопросы развития железных дорог на Дальнем Востоке. Сегодня разработаны второй и третий этапы развития Восточного полигона, это предполагает развертывание работ на обширном пространстве Сибири и Дальнего Востока, в зонах БАМа и Транссиба. Это позволит повысить качество, скорость и объем перевозок на транссибирской магистрали и по БАМУ. Грузооборот будет расти, особенно в зоне Приморья и по Ванино-Советско-Гаванскому транспортному узлу. Новые программы правительства позволят усилить железнодорожную инфраструктуру на данных направлениях, создать условия для развития региональной экономики», — сообщил член общественного Совета минтранса Хабаровского края Владимир Крапивный.

Увеличение финансирования ждут порты Дальнего Востока — как действующие, так и строящиеся.

«Сегодня не вполне верным будет утверждение, что железная дорога, если говорить о Хабаровском крае, не справляется с грузопотоком. В 2017 году наши железнодорожники перевезли 30 млн тонн, 3 млн еще есть в резерве. Вопрос в другом. ДВЖД ведет масштабные работы по модернизации пути. Сейчас одна из основных задач — синхронизация систем управления портами и железной дорогой. В портах, особенно немодернизированных, случаются простои вагонов, из-за штормовой погоды возникают задержки отправления грузов. Но железная дорога развивается, развивается успешно. Построен Кузнецовский тоннель, прорабатываются вопросы строительства второго тоннеля и еще одного железнодорожного моста через Амур», — пояснили в минтрансе Хабаровского края.

Объемы ремонтно-путевых работ на ДВЖД в 2018 году вырастут на 28%. При этом, в 2018 году ДВЖД предстоит выполнить задачу государственного значения — обеспечить продолжение работ по «перешивке» железнодорожной колеи на Сахалине. План работ до конца года составляет 52,4 км. Это сопоставимо с объемом работ, выполненных за последние три года.

Всего в 2018 году ДВЖД планирует выполнить задачи по реализации инвестиционной программы на общую сумму в 80,3 млрд рублей и завершить реализацию первого этапа развития Восточного полигона.

Проведение ремонтных работ, возникающие «окна» могут замедлять движение составов. Этому железнодорожники уделяют особое внимание.

«При постоянно возрастающем объеме поступающих на дорогу поездов, качество проведения каждого «окна» становится на вес золота, а цена ошибки возрастает многократно. Поэтому, с учетом роста объема ремонтных работ, необходимо своевременно подготовить все хозяйства к проведению всех работ 2018 года, принять верные управленческие решения, которые позволят успешно выполнить запланированные задания, не препятствуя пропуску поездопотока», — сообщил начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

Развитие железных дорог остается одним из главных направлений развития Дальнего Востока.

Наиболее значимым проектом является увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год к 2025 году. На развитие железных дорог всего Восточного полигона до 2020 года запланировано 562 млрд рублей, на ДВЖД — 236 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, порты Дальнего Востока завершили 2017 год с умеренным ростом грузопотока — он вырос на 3,3% и составил 191,7 млн тонн.

При этом самый большой рост показали самые маленькие порты ДФО — приморский Зарубино и сахалинские Невельск и Шахтерск.

А вот гигантам на железной дороге скоро может стать тесно.

В свободном порту Ванино действует один из крупнейших портов региона — угольный терминал АО «Дальтрансуголь» (СУЭК). Порт стартовал с 12 млн тонн в год, затем реализовал проект по увеличению мощности до 24 млн тонн, сегодня уже заказаны проекты по увеличению грузооборота до 35−40 млн тонн.

В III квартале 2019 года планирует ввести в строй первую очередь специализированного портового комплекса компания «Колмар» — общая мощность 24 млн тонн в год, вторую очередь планируют сдать в 2023 году и, конечно, порт будет наращивать грузооборот.

С введением режима свободного порта в Ванино появились и другие проекты по созданию портовых мощностей.

Режим порто-франко распространен и на соседнюю с Ванино СоветскуюГавань. Территория располагает очень удобной глубоководной, но, в отличие от Ванино, замерзающей бухтой и отчаянно нуждается в увеличении пропускной способности железной дороги.