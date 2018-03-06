Москва, 6 марта, 2018, 19:34 — ИА Регнум. В Басманном районе Москвы была выбрана площадка под жилой дом для переселения людей по программе реновации. Так, новое здание для переселенцев должно быть возведено к 2021 году по адресу: Токмаков переулок, владение 25. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, участок застройки входит в объединенную охранную зону памятников, ближайшие из которых — церковь Вознесения на Гороховом поле и усадьба Белавиных-Варенцовых. Правовой режим охранной зоны не позволяет осуществлять здесь новое строительство за исключением «специальных мер по регенерации исторической среды».

Hram1788.ru Храм Вознесения Господня на Гороховом поле г. Москвы

«Подзаконный акт — положение федерального правительства «О зонах охраны объектов культурного наследия» — расшифровывает регенерацию очень определённо. Это «восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов историко-культурной и/или природной среды». Ясно, что согласование двадцатиметрового дома на месте двухэтажной застройки прямо противоречит такому определению», — подчеркнул Рахматуллин.

Отметим, для принятия решения по определению участка для нового жилого дома Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы для данного земельного участка. Его площадь составляет 0,24 га, и в настоящее время он свободен от застройки. Проектом предлагается среднеэтажная жилая застройка суммарной поэтажной площадью 4 800 кв. метров и высотой не более 20 метров.

«Церковь Вознесения на Гороховом Поле всегда господствовала над местностью. Это очень большая церковь конца XVIII века, окормлявшая православное население бывшей Немецкой слободы. На старых фотографиях видно, что спорный участок напротив храма занимали двухэтажные здания. Одно-двухэтажными являются и постройки соседней по Токмакову переулку усадьбы Белавиных-Варенцовых. Более того, композиция усадьбы представляет собой сужающийся клин строений, ориентированных на церковь, что известно любому знатоку Москвы и московской архитектуры», — подчеркнул градозащитник.

Отметим, как сообщает на официальном портале мэра и правительства Москвы, согласно проведённым расчетам, новое строительство не превысит максимальные параметры функциональной зоны и не противоречит требованиям Генерального плана города Москвы. Однако участок находится в границах объединённой охранной зоны, и по закону здесь возможна только «регенерация», то есть восстановление утраченной исторической застройки.

Добавим, в списке стартовых площадок, как он отображен на официальном портале мэра Москвы, Токмаков переулок не значится. Таким образом, список стартовых площадок оказывается подвижным, и неизвестно, сколько ещё охранных зон может попасть под цели программы реновации. По словам Рустама Рахматуллина, угроза историческим зданиям в данном случае — это угроза их визуальному восприятию.

«Увы, Градостроительно-земельная комиссия не имеет никакого отношения к знанию старой Москвы. Однако специально для «чайников», в том числе «чайников» у власти, существуют правовые режимы и градостроительные регламенты охранных зон. К сожалению, действующее правительство Москвы, как и предыдущая администрация Лужкова, годами не может выучить нормы закона и подзаконных актов, касающиеся охранных зон. Могу заверить, что это не сложнее таблицы умножения и легко выучивается наизусть. Если, конечно, собираешься пользоваться законом в работе», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Москва потеряла как минимум 15 объектов старинной застройки. Защитники исторической среды считают, что главным сносом года можно считать уничтожение трехэтажного главного дома городской усадьбы Неклюдовой XVIII—XIX веков на Малой Бронной улице. В 2018 году москвичи могут потерять ещё один ценный градоформирующий объект: под угрозой сноса оказался старинный усадебный дом №4 на Остоженке, 29.

Читайте подробнее: Новый год сулит Москве утрату новых исторических зданий