Новый год сулит Москве утрату новых исторических зданий

Москва, , 14:28 — REGNUM В 2018 году москвичи могут потерять ещё один ценный градоформирующий объект: под угрозой сноса оказался старинный усадебный дом №4 на Остоженке, 29, заявил корреспонденту ИА REGNUM один из основателей общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин 29 декабря. Вопреки заверениям девелопера Владимира Семенихина, в архитектурной документации используется слово «воссоздание», как правило, означающее снос. При этом, как следует из материалов проекта, главная цель работ — строительство подземной парковки.

Кроме того, по официальному заявлению Архнадзора, в 2017 году Москва потеряла как минимум 15 объектов старинной застройки, главный из которых — трёхэтажный дом усадьбы Неклюдовой XVIII—XIX веков на Малой Бронной улице.

«Правительство Москвы до сих пор не выучило норму федерального подзаконного акта — постановления правительства России «О зонах охраны объектов культурного наследия», согласно которому ценные градоформирующие объекты подлежат физическому сохранению. Эта норма игнорируется, например, в проекте сноса бывшего завода «Красный Богатырь» в Сокольниках.

Специально уточню: речь не идёт о статусных памятниках, но об их окружении, об исторической среде. Воздержание правительства Москвы от сноса статусных памятников мы фиксируем примерно с 2014 года. В этом прогресс нашего города и системный успех градозащиты. Однако сказанное не распространяется на случаи фактической утраты памятников в рамках «реставрационных» решений. Сейчас, например, актуальна угроза замены деревянного особняка по адресу: Новокузнецкая, 42 на кирпичный», — добавил Рахматуллин.

Он отметил, что в статистике сноса объектов исторической среды, не имеющих охранного статуса либо имеющих статус «ценного градоформирующего объекта» (ЦГФО), ежегодно происходят количественные изменения, однако качественных снижений показателей нет. Кроме того, до сих пор не гарантированы от сноса объекты, заявленные или рекомендованные на охрану. Так, в 2017 году был потерян павильон железнодорожной платформы «Рабочий Поселок»: снос провели до решения Мосгорнаследия по заявке на охрану.

Добавим, согласно итоговому заявлению Архнадзора, главным актом вандализма года стало уничтожение фундаментов средневекового Иосифо-Волоколамского подворья на Биржевой площади. История произошла летом 2017 года, когда под видом «благоустройства» были демонтированы фундаменты и части стен первого этажа средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря с храмом Благовещения XVI—XVIII веков. Уже в сентябре 2017 года они были полностью уничтожены. Демонтаж уникального археологического объекта произвели ради сооружения на его месте машинного отделения «уникального» фонтана по программе «Моя улица».

«Необходимо отметить, что при реализации программы «Моя улица» весной — летом 2017 года были по традиции повреждены фундаменты и подземные части снесенных в ХХ веке архитектурных памятников Москвы: церкви Введения в Псковичах на Большой Лубянке, стен Китай-города на Новой площади и Москворецкой набережной, Никольской церкви и трапезной Сретенского монастыря и других», — подчеркнули в Архнадзоре.

Защитники исторической среды считают, что главным сносом года можно по праву считать уничтожение трехэтажного главного дома городской усадьбы Неклюдовой XVIII—XIX веков на Малой Бронной улице. Памятник известен тем, что с 1842-го по 1880-е годы здесь работала первая в Москве детская больница с церковью св. Татьяны Мученицы, впоследствии располагался приют имени великой княгини Марии Максимилиановны, Арбатское городское училище и Народная консерватория. Дом был снесён 6 мая 2017 года по решению городских властей.

«Мосгорнаследие отказало в присвоении зданию статуса памятника, да еще и не стеснялось сообщать в официальных письмах, что оно построено… в 1969 году, хотя располагало исчерпывающими историко-архитектурными исследованиями. Снос ценного в архитектурном и историко-мемориальном отношении исторического дома в очередной раз показал: нет такой жертвы, которую городские власти не готовы принести на благо своих партнеров-девелоперов. На месте снесенного дома разрешено коммерческое строительство элитного жилого здания вдвое большей высоты», — отметили градозащитники.

Отметим, изменения градостроительного облика столицы в 2017 году произошли также при открытии парка «Зарядье», создатели которого называют его «шедевром архитектуры мирового класса». Парк был открыт в сентябре ко Дню города. По мнению Архнадзора, открытие данного парка иначе, чем «профанацией года», назвать трудно.

«Парк» «Зарядье», несущий банальную нагрузку бессмысленного «новаторства», лишён каких-либо связей с историческими смыслами этого значительного в московской истории места, если не считать крохотного в масштабах всего комплекса историко-археологического музея. Примечательно, что основными ценностями «парка» объявлено то, что находится за его пределами и не имеет к нему отношения — виды на Кремль, собор Василия Блаженного и ближайшие окрестности. «Парк», таким образом, паразитирует на историческом городе, не сохраняя памяти места, хотя для этого были все основания и возможности», — подчеркнули градозащитники.

Позитивным моментом «архнадзоровцы» назвали создание Общественного совета при департаменте культурного наследия Москвы, а также завершение многолетней (с середины 2000-х гг.) истории с музеефикацией и сохранением фундаментов крепостной стен Белого города конца XVI века. Мэрия и Мосгорнаследие отказались от вариантов встраивания уникального археологического объекта в подземный паркинг или «зарывания в землю». В данный момент объект отреставрирован и является центром общественного пространства города.

Добавим, вместе с москвичами 2018 год встретит и так называемая программа реновации, которая грозит городу уничтожением исторической застройки. По словам Рахматуллина, благодаря совместной работе Архнадзора, правительства Москвы и ОП РФ был разработан перечень из 220 — 240 зданий, подлежащих сохранению после расселения. Однако список домов, обладающих архитектурной или мемориальной ценностью, до сих пор не утверждён администрацией города и не опубликован, несмотря на многократные обещания. Члены правительства Москвы и руководители департаментов ограничиваются комментариями и заверениями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, москвичи неоднократно жаловались на проблему утраты исторического облика столицы, в частности, в результате реализации программы"Моя улица». По мнению экспертов, во время второго срока на посту главы города Сергея Собянина, столица продолжила терять свой первозданный облик. Проблема осложнилась ликвидацией «сносной комиссии», которая рассматривала заявки на снос зданий, не имеющих индивидуального охранного статуса. Предвидеть и предотвратить риски для таких зданий стало сложнее, так как исчезла прозрачность.

Читайте подробнее: Что станет с исторической Москвой, если мэром останется Собянин?