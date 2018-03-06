Екатеринбург, 6 марта, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Свердловскую область. Его самолёт приземлился в аэропорту «Кольцово», сообщили корреспонденту в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Его встречали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные лица. Сейчас глава государства едет в Нижний Тагил. Он посетит «Уралвагонзавод», где встретится с рабочими и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи.

Затем его ожидают в Екатеринбурге. Там он проведёт совещание по вопросам развития системы профессионального образования.

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