Москва, 6 марта, 2018, 08:09 — ИА Регнум. В 2018 году на развитие сельской медицины в России будет направлено в общей сложности более 3,4 млрд рублей. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном сайте.

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Так, 1,23 млрд рублей планируется предоставить субъектам РФ в качестве межбюджетных трансфертов на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для населённых пунктов с численностью населения от 101 до 2 тыс. человек, где нет ФАПов и удалённость которых от медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, более шести км. Федеральные средства на эти цели направят 45 субъектам РФ.

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Ещё 2,2 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ будет выделено на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек. Средства получат 64 региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Министерству здравоохранения проработать вопросы дополнительного финансирования приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития РФ «Здравоохранение». Речь шла о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, обеспечении сёл передвижными мобильными комплексами, привлечении квалифицированных специалистов. Кроме того, при необходимости может быть расширен перечень регионов — участников приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации».

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А 1 марта 2018 года на форуме ОНФ в Калининграде президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2018 году на создание фельдшерских пунктов на селе планируется выделить дополнительно 1,3 млрд рублей, ещё 2,5 млрд рублей будет направлено на строительство передвижных медицинских пунктов. Также будут выделены дополнительные средства на подготовку медицинских кадров на селе.