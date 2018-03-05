Перспектива повышения пенсий в РФ носит двоякий характер — эксперт
Москва, 5 марта, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Перспектива повышения пенсий в России выше темпов инфляции, сокращение разрыва между размером пенсии и заработной платы носит двоякий характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по экономике Московского отделения «ОПОРЫ России» Алексей Каневский.
«Не было озвучено, откуда возьмутся деньги на это повышение. Поскольку говорить об увеличении развития труда или валового дохода пока не приходится, основным и оперативным источником для этой инициативы остается увеличение налогового бремени», — полагает эксперт.
«Помимо прочего, если верить тому же посланию Федеральному собранию, затраты на оборонный комплекс и безопасность сейчас будут только нарастать, следовательно, сфера социальных программ отходит на другой план», — заметил эксперт.
«Увеличение налогового бремени приведет к массовому закрытию производств, что сильно ударит по рабочему классу и малому бизнесу. Однако пенсионерам и тем, кто начнет получать пособия в ближайшее время, перспектива увеличения выплат, конечно, принесет лишь положительный эффект», — считает Каневский.
При этом Каневский отметил, что это лишь предположения, и многое будет зависеть от того, какие шаги предпримет правительство РФ для решения поставленных задач. Кроме того, он заявил, что самым оптимальным способом решить вопрос с увеличением пенсий без значительных потерь является поддержка малого и среднего бизнеса.
«Это обеспечит создание дополнительных рабочих мест и увеличение покупательской способности. Прирост средств от этих мероприятий, пусть и далеко не сразу, можно направить на социальные выплаты», — высказал свое мнение эксперт Каневский.
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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года в своем ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в ближайшее время необходимо добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции.
«Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию», — подчеркнул президент.
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