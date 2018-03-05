Москва, 5 марта, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Перспектива повышения пенсий в России выше темпов инфляции, сокращение разрыва между размером пенсии и заработной платы носит двоякий характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по экономике Московского отделения «ОПОРЫ России» Алексей Каневский.

Дарья Антонова ИА REGNUM У прилавка

«Не было озвучено, откуда возьмутся деньги на это повышение. Поскольку говорить об увеличении развития труда или валового дохода пока не приходится, основным и оперативным источником для этой инициативы остается увеличение налогового бремени», — полагает эксперт.

«Помимо прочего, если верить тому же посланию Федеральному собранию, затраты на оборонный комплекс и безопасность сейчас будут только нарастать, следовательно, сфера социальных программ отходит на другой план», — заметил эксперт.

«Увеличение налогового бремени приведет к массовому закрытию производств, что сильно ударит по рабочему классу и малому бизнесу. Однако пенсионерам и тем, кто начнет получать пособия в ближайшее время, перспектива увеличения выплат, конечно, принесет лишь положительный эффект», — считает Каневский.

При этом Каневский отметил, что это лишь предположения, и многое будет зависеть от того, какие шаги предпримет правительство РФ для решения поставленных задач. Кроме того, он заявил, что самым оптимальным способом решить вопрос с увеличением пенсий без значительных потерь является поддержка малого и среднего бизнеса.

«Это обеспечит создание дополнительных рабочих мест и увеличение покупательской способности. Прирост средств от этих мероприятий, пусть и далеко не сразу, можно направить на социальные выплаты», — высказал свое мнение эксперт Каневский.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года в своем ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в ближайшее время необходимо добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции.

«Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию», — подчеркнул президент.

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