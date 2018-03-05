Москва, 6 марта, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Слова Владимира Путина о развитии русской Арктики и регионов Дальнего Востока, прозвучавшие в послании Федеральному собранию, заставляют задуматься о нынешнем состоянии дел в этих регионах и ближайших вопросах, которые необходимо будет решить. Какова может быть стратегия освоения Севера и Востока страны, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Belkomur.com «Белкомур». Путепровод на перегоне «Разъезд Ертом».

Прогнозы, на которые опираются обоснования необходимости освоения Русского Севера, с каждым годом становятся только оптимистичнее. Планируемый грузопоток по Севморпути с предполагаемым ростом до 80 млн тонн является призом, за который необходимо бороться. Северный фасад Российского государства нуждается в строительстве, которое сделает регионы как пригодными для жизни, так и способными осуществлять максимально эффективную проводку грузовых караванов. Поэтому усилия должны быть сосредоточены и на суше, и на море. Строительство ледоколов, портов и железных дорог — вот что станет локомотивом, который потянет за собой все дальнейшие этапы развития.

Русский Север велик, и невозможно инвестировать в проекты повсюду равномерно. Какие же задачи и регионы выходят на лидирующие позиции сейчас? Мурманск или Архангельск станут изначальными точками роста, а из железных дорог — какой уделить большее внимание, Белкомуру или Северному широтному ходу? В чем заключаются преимущества того или иного выбора?

Читайте подробности в статье: Послание президента: кто выиграет в Арктике?

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