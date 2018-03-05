Москва, 5 марта, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В преддверии визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку глава министерства подчеркнул, что Россия выступает за справедливое решение вопроса о закреплении за африканскими государствами мест в Совете Безопасности ООН. Об этом руководитель ведомства сказал 5 марта в интервью журналу Hommes d’Afrique.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В ходе визита главы внешнеполитического ведомства РФ на Африканский континент будут посещены Ангола, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эфиопия.

«Рассчитываем на обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру глобальных и региональных проблем, включая борьбу с терроризмом, урегулирование кризисов, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе, на Африканском Роге, в Регионе Великих озер», — цитирует пресс-служба МИД РФ слова Лаврова.

Он также подчеркнул, что в России «придают большое значение» укреплению связей с африканскими региональными и субрегиональными организациями, в первую очередь с Африканским союзом.

По словам Лаврова, год от года между РФ и странами Африки расширяется взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами, углубляются гуманитарные связи. Продолжается сотрудничество в сфере подготовки национальных африканских кадров в России. Развивается экономическое взаимодействие.

Кроме того, Россия поддерживает вопрос о необходимости включения африканских государств в Совет Безопасности ООН.

«Разделяем необходимость справедливой представленности Африки в Совбезе ООН, в том числе и потому, что африканская проблематика составляет большую часть ооновской повестки дня. Готовы содействовать реализации чаяний африканских стран на основе той модели расширения Совета, которая пользовалась бы максимально широкой поддержкой государств — членов ООН», — сказал министр.

Также глава МИД отметил, что в мире растёт международный интерес к объединению БРИКС. Он подчеркнул, что вырабатываемые «пятеркой» решения выходят далеко за рамки «внутрибриксовской» кооперации и проецируются на различные политические и экономические международные площадки.

Напомним, 21 ноября руководство Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрило выделение России $68,8 млн на строительство транспортной развязки в Уфе.

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Кредит направлен на реализацию проекта «Восточный выезд из города Уфы». Речь идет о строительстве транспортного коридора, который свяжет центр столицы Башкирии с федеральной трассой М-5 Челябинск — Москва. Данный инвестпроект стал одним из двух, утвержденных 20 ноября в Шанхае Советом директоров финансовой организации. Общая сумма вложений превышает $400 млн.

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