Санкт-Петербург, 5 марта, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Зимний сезон в Санкт-Петербурге и не думает завершаться, хотя солнце всё чаще радует горожан своим появлением. Но волнующие жителей события пока что плохо сочетаются с весенним настроением.

Анна Горохова ИА REGNUM Нева

Мороз на Неве

Неделя, соединившая зиму и весну, в Петербурге оказалась очень холодной. По данным синоптиков, таких холодов в конце февраля не было с 1955 года. В ночные часы температура воздуха в самом Петербурге опускалась ниже двадцати градусов, а в Ленинградской области устремлялась к тридцати.

Из-за морозов на дорогах была постоянная угроза гололедицы, что требовало от водителей усиленного внимания к дорожной обстановке и снижения скорости. Но далеко не все автомобилисты сделали поправку на мороз, а многие продолжали нарушать скоростной режим. Это сразу же привело к увеличению количества ДТП, причем с тяжелыми последствиями.

Наибольший резонанс вызвала авария на КАД, произошедшая днем 1 марта. Там водитель легкового автомобиля остановился в третьем ряду для устранения какой-то неисправности. Выйдя для установки знака аварийной остановки, он был сбит другим автомобилем, врезавшимся затем в остановившуюся машину пострадавшего и выбросившим ее под КамАЗ на соседней полосе. Очевидцы сообщали об одной полностью оторванной ноге сбитого мужчины и второй ноге, «держащейся на коже», ГИБДД подтвердила тяжкий вред здоровью, а другие участники обсуждения этой аварии в соцсети позже сообщили, что мужчина скончался в больнице.

Общий вывод, к которому приходят петербургские автомобилисты, таков: в случае ДТП или поломки на КАД нужно сделать всё возможное, чтобы скорее прижаться к правому краю дороги, после чего спешно покинуть автомобиль и срочно лезть за разделитель, чтобы не стать жертвой новой аварии. О необходимости как минимум соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта уже никто не вспоминает.

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Тем временем морозная погода таила опасности не только на дорогах, но и на водной акватории, которая в Петербурге занимает значительную часть города. Нева, а также малые реки и каналы в феврале, наконец, основательно замерзли, что привело к массовому выходу людей на лёд. Официальный запрет такого выхода, продленный после нового года до 1 февраля, истёк, а потому сотрудникам МЧС и полиции ничего не оставалось, как только призывать горожан к благоразумию и просить не рисковать, ведь в городские водоемы ведет немало стоков, и в этих местах лед непрочный. Не способствует прочности льда и сильное течение в Неве, и постоянная смена погоды, делающие ледяное покрытие похожим на бутерброд.

Однако эти призывы практически не были услышаны. Тысячи людей решили пройтись по воде, где-то для того, чтобы сократить пеший путь, но в основном — чтобы полюбоваться видами города с необычного ракурса и запостить красивые фото в социальных сетях. Стремясь предотвратить ледяные зажоры в русле большой Невы, 28 февраля по ней уже не в первый раз прошел ледокол «Невская застава». Но это не остановило гуляющих: оставленный ледоколом след быстро схватило морозом, и люди вновь пошли пешком через Неву.

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В субботу, 3 марта, вблизи Дворцового моста в образовавшуюся полынью по пояс провалилась девушка, но была спасена постоянно дежурящими спасателями. Задумываться о возможных последствиях «хождений по воде» гуляющим не хочется, а значит, с началом потепления хроники происшествий могут пополниться по-настоящему трагическими случаями, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

«90-е вернулись?»

На прошедшей неделе произошло по меньшей мере два случая стрельбы на улицах Петербурга, в результате которой пролилась кровь. Причем речь идет не о травматическом оружии. Горожане в соцсетях активно делились подробностями случившегося и удивлялись тому, как спокойно иной раз реагируют на такие инциденты проходящие или проезжающие мимо очевидцы. Дают себя знать привычки, полученные в 90-х.

Особенно шокирующим был случай на Октябрьской набережной, произошедший вечером 28 февраля. После мелкого ДТП один из водителей, чтобы скрыть от вызванных на место аварии сотрудников полиции факт своего опьянения, вызвал из находящегося рядом дома супругу. Но другие участники аварии отказались участвовать в обмане. Тогда пьяный мужчина сходил домой за… ружьем. Вернувшись к месту ДТП, он открыл огонь по машине оппонентов. Двое мужчин были легко ранены, но успели убежать подальше от стрелка. То же самое сделала жена стрелявшего.

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Оказавший рядом с местом конфликта капитан полиции, сотрудник угрозыска Дмитрий Воропаев потребовал от стрелка бросить ружье, в ответ раздались новые выстрелы. Тогда полицейский, сделав предупредительный выстрел, открыл огонь на поражение, ранил и обезвредил преступника. Последний оказался охранником одного из предприятий, в прошлом — участником боевых действий на Северном Кавказе. Стрелка ждет лечение, следствие и суд, сотрудника полиции — заслуженная награда за решительные действия по предотвращению еще более тяжких последствий.

Еще один случай стрельбы произошел на одной из парковок в Выборгском районе города 1 марта. Там в вооруженный конфликт, причины которого выясняются, вступили несколько мужчин, имеющих, по данным СМИ, прямое отношение к криминальному миру. В ходе перестрелки, в которой участвовали петербуржцы и выходцы с Северного Кавказа, применялись боевые пистолеты, один человек был убит, другой ранен, двум удалось скрыться с места ЧП.

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Кадры видеозаписи этого происшествия больше напоминают боевик: на них видно, как один из стрелявших ведет огонь, прячась за машиной, меняет магазин и вновь начинает стрелять. К счастью, шальные пули не зацепили никого из случайных прохожих.

Как отмечает обозреватель ИА REGNUM, говорить о «возвращении 90-х» вряд ли правильно, поскольку для определенной части общества сформированный господствовавшей в то время криминальной субкультурой «бандитский» стиль жизни давно стал нормой. Особо настораживает демонстрируемая преступными элементами готовность применять оружие не только в своих «разборках» и для совершения разбоев, но и в отношении сотрудников полиции, как это было, например, во время январской погони за налетчиками.

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Помешать эскалации этого явления может только активная работа по изъятию оружия из криминального оборота и изоляции лиц, им обладающих, а также решительное применение табельного оружия самими сотрудниками правопорядка, когда это действительно необходимо для защиты граждан и собственных жизней сотрудников МВД и Росгвардии.

Ответили за снег

Законодательное собрание Санкт-Петербурга пригласило на свое очередное пленарное заседание троих чиновников Смольного, отвечающих за уборку снега и льда с городских дорог, тротуаров, дворов и крыш. Приглашение объяснялось тем, что в городской парламент, как и в органы исполнительной власти, продолжают поступать жалобы на неудовлетворительную уборку.

Что касается борьбы с сосульками и наледью, от которых в этом сезоне уже пострадали несколько человек, а одна женщина погибла, то никаких «лазерных» и иных чудодейственных способов для их ликвидации нет и не предвидится. Чиновники делают ставку на технологию холодного чердака, при которой из-под крыш максимально выводятся все коммуникации, а оставшиеся надежно изолируются. Это предотвращает обледенение кровель после снегопадов.

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Весь вопрос в том, как скоро удастся переоборудовать по этой технологии все дома с потенциально опасными крышами, а их в Петербурге более пяти тысяч. И кто за это будет платить. В марте синоптики обещают продолжение обильных снегопадов. А значит, над головами прохожих вновь вырастут сосульки, а на крыши поднимутся рабочие с ломами, многие из которых понятия не имеют о технике безопасности. Сообщения о поврежденных сбитым льдом автомобилях стали обыденностью. Гораздо страшнее, что столь же привычны новости об упавших с крыш людях, ставших жертвами «войны с сосульками».

Что же касается уборки городских улиц от снега, то здесь городские власти были вынуждены признать неэффективность действующих методов уборки применительно к узким улицам центральной части города. Причина понятна — круглосуточная запаркованность улиц автотранспортом, не позволяющая организовать процесс быстрого удаления снега и льда. В ходе плановой зачистки улиц приходится вызывать эвакуаторы, переставляющие оставленные машины с места на место, что растягивает уборку одной улицы на несколько дней и делает ее очень затратной. Но это возможно лишь в том случае, если вообще поблизости есть место, куда переставлять. В большинстве случаев его просто нет.

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Говоря о решении проблемы, смольнинские чиновники приводят в пример страны Скандинавии, где парковку разрешают лишь на одной стороне улицы попеременно в течение недели, что упрощает уборку, избавляя ее от непредсказуемых препятствий. Возможно, в следующем зимнем сезоне это правило будут вводить и на петербургских улицах.

Только надо понимать, что от таких запретов автомобилей меньше не станет: те, кто не проигнорирует запрещающие знаки на одной такой улице, встанут во дворы и на соседние магистрали, считает обозреватель ИА REGNUM. Ведь альтернативы уличной парковке у большинства автомобилистов просто нет. Охраняемых стоянок и паркингов на всех явно не хватит, их цены кусаются, о серьезном городском участии в строительстве парковочных мощностей также говорить не приходится: активность властей была видна только при сносе гаражей, но не при решении проблем с парковкой. И это переводит проблему зимней уборки в разряд «нерешаемых».