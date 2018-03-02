Санкт-Петербург, 2 марта, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Днем в пятницу, 2 марта, «Газпром» стал главным ньюсмейкером российского информационного пространства: в компании заявили о начале процесса расторжения контрактов с Украиной. Заявления прозвучали со ссылкой на главу компании Алексея Миллера.

Gazprom.ru Алексей Миллер

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сам глава «Газпрома» в это же самое время в петербургском «Экспофоруме» принимал участие в заседании попечительского совета Санкт-Петербургского государственного экономического университета, который он возглавляет, потом осматривал выставку, организованную в рамках первого форума выпускников этого вуза, и, наконец, выступил на пленарном заседании форума. Но напрямую об Украине он так ничего и не сказал.

Заявления «Газпрома» были, очевидно, подготовлены пресс-службой компании, а её глава так не хотел новых разговоров об Украине, что отменил своё участие в пресс-подходе. Но тема витала в воздухе, и получалось, что журналисты слушают доклад Миллера как бы сквозь призму украинских новостей.

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Выпускник петербургского «Финэка» (ныне — СПбГЭУ) Алексей Миллер начал свой доклад со ссылки на послание президента: Владимир Путин, говорил глава «Газпрома», призывал нас к лидерству, и мы готовы к решению этой задачи. Далее Миллер сообщил некоторое количество впечатляющих цифр о деятельности крупнейшей топливно-энергетической компании мира.

Не обошлось выступление и без темы поставок за рубеж. Миллер заговорил о «случившемся буквально сегодня» важнейшем событии на западном направлении — но нет, это он не об Украине, а о новом историческом рекорде по суточным поставкам газа в Европу: 718 млн кубометров.

Тема западных поставок вновь возникла в его речи несколько минут спустя. «Наши потребители должны помнить, что только Россия и Газпром могут обеспечить им столько газа, сколько им нужно», и снабжать этим газом бесперебойно; тут у него снова был хороший повод уколоть Украину, но он вновь обошёл её стороной.

Так строилась и вся остальная речь: подойдя к «границе Украины», Миллер быстро строил «обход». Один раз слово «Украина» даже возникло в его речи — когда он объяснял, почему роль северного коридора поставок растёт, а центрального (через Ужгород) — сокращается. Но далее он заговорил о поставках в Белоруссию и Армению, что было, несомненно, приятнее.

Речь Алексея Миллера закончилась рядом ударных цифр: построено почти 50% «Турецкого потока», получены важные согласования по второй очереди «Северного потока», пройдено три четверти пути «Силы Сибири» до китайской границы, и уже 20 декабря китайские потребители начнут получать наш газ, а Россия выйдет на самый быстрорастущий рынок в мире.

Так глава «Газпрома» свернул на восток и больше не возвращался к Украине ни в каком смысле этого слова. С другой стороны — было ли что добавлять к уже сказанному?

Президент Украины ранее много раз говорил, что Украина больше не зависит от российского газа; в пятницу он попросил всех сограждан «прикрутить» давление газа. Все участники уже всё сказали своими действиями. Не высказывались пока только граждане Украины.

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