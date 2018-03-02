Украина проводит акцию «Прикрути» назло России

Киев, , 17:28 — REGNUM На Украине население, госструктуры и компании вынужденно присоединились к инициативе НАК «Нафтогаз Украина» под названием «Прикрути». Акция направлена на экономию газа, в рамках которой госучреждения и граждане снижают температуру в помещениях на один градус.

Кроме того, инициативу НАК поддержал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства назвал её важной и такой, которая позволяет украинцам «сплотиться против очередной провокации Кремля».

«Газпром», проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Чтобы разрушить этот сценарий — достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус. Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения снизить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах», — написал Порошенко 2 марта на своей странице в Facebook.

При этом в связи с временными ограничениями потребления газа до 6 марта 2018 года, внедренными по всей Украине, в Киеве на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 проведено частичное замещение природного газа мазутом.

«Ежесуточно на двух теплоэлектроцентралях Киева, которые обеспечивают теплом 65,7% столичных потребителей, планируется использовать около 2 тыс. тонн мазута. Таким образом, суточные расходы газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уменьшатся с 7 млн куб. м до 4,3 млн куб. м. Экономия газа при этом составит 10,9 млн куб. м в течение четырех суток», — говорится в сообщении пресс-службы «Киевэнерго».

В «Киевэнерго» заверили, что временные ограничения использования природного газа не повлияют на температурный режим теплоносителя и горячей воды.

В то же время замглавы Харьковской облгосадминистрации Евгений Шахненко заявил, что ТЭЦ-5 в Харьковской области также на пять дней переходит на работу на мазуте, передает Интерфакс-Украина. Кроме этого, с целью экономии газа на пять дней приостанавливаются занятия во всех учебных заведениях области.

В свою очередь, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич считает, что в зимний период 2018—2019 гг. Украина вообще не будет открывать школы, поскольку «Нафтогаз» запланировал снизить объемы закачки газа в подземные газовые хранилища.

«Следующей зимой, если мороз будет, так школы и открывать не будем. Прикрути! Проект финплана «Нафтогаза» предусматривает, что объем накопления газа в ПХГ по состоянию на 15 октября 2018 года — 13,8 млрд куб. м, на 10% меньше, чем в предыдущем году», — написал Марунич в Фейсбуке.

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков считает, что российский монополист «Газпром» делает всё возможное, чтобы украинская сторона нарушила транзитный договор и начала отбор транзитного газа.

«Стокгольмский арбитраж обязал Украину два года покупать у «Газпрома» 5 млрд кубометров газа. Выполняя это решение, Украина перечислила россиянам деньги. «Газпром» же их вернул обратно, заявляя, что газ продавать не будет. У нас в хранилищах 10 млрд кубометров газа. Но объемы потребления очень высокие. «Газпром» надеется, что Украина начнет воровать транзитный газ. Это даст им возможность подать иск о несанкционированном отборе газа. К тому же россияне со своей стороны снизили давление. Соответственно, газа в трубе стало меньше. По сути, Россия делает всё возможное, чтобы Украина нарушила транзитный договор. Сейчас для нас главное — не взять несанкционированно ни единого кубометра российского газа. В остальном наши позиции очень крепкие», — сказал Плачков, пишет «Гордон».

По его словам, руководство «Нафтогаза» демонстрирует эффективную работу.

«Также нас ждут сложные переговоры по транзиту газа в 2019 году, когда заканчивается соглашение о транзите… Украина всегда была плацдармом энергетических экспансий в Европу. Еще во времена СССР Москва пыталась влиять на Европу. Что касается уже России, то она тоже неоднократно полностью перекрывала поставки газа европейцам. Это эффективный инструмент, и россияне им пользуются. Однако у нас достаточно контраргументов. И нам в данном вопросе нужно объединить все усилия. На мой взгляд, во внешней политике «Нафтогаз» сегодня действует очень правильно и эффективно. Я бы сказал, безупречно», — считает Плачков.

В свою очередь, глава правления «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» через Стокгольмский арбитраж. При этом Миллер обвинил арбитражный суд в «двойных стандартах» и принятии «асимметричного решения» в тяжбе с Украиной о контрактах на поставку и транзит газа, пишут «Ведомости».

По словам главы «Газпрома», суд аргументировал свое решение «резким ухудшением состояния украинской экономики». В связи с этим Миллер заявил, что «Газпром» против решения экономических проблем Украины за его счет и считает экономически нецелесообразными и невыгодными контракты с «Нафтогазом».

Как сообщалось, 1 марта заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев заявил, что компания не будет продавать Украине газ. При этом Медведев признал, что «Газпром» получил денежные средства от «Нафтогаза» в качестве оплаты мартовских поставок газа.

Напомним, ранее Стокгольмский суд обязал «Нафтогаз» ежегодно с 2018 года закупать у «Газпрома» 5 млрд куб. м газа. При этом международный арбитраж обязал российского монополиста выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долл. за нарушение транзитных обязательств в рамках газового контракта 2009 года.