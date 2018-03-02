Москва, 2 марта, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Законопроект о получении гражданства РФ в упрощенном порядке для отсутствовавших на территории Крыма до 18 марта 2014 года жителей полуострова, который 1 марта был внесен в Госдуму, призван устранить несправедливость в отношении жителей республики, которые на момент присоединения Крыма к России временно проживали на территории Украины. Об этом журналистам 2 марта заявил один из авторов законопроекта, депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект на рассмотрение Госдумы внесли члены Совета Федерации и депутаты нижней палаты парламента. Документом предлагается позволить подавать заявления на получение гражданства РФ в упрощенном порядке гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживали на территории Крыма и Севастополя, но снялись с регистрационного учета по месту жительства в Республике Крым или в городе федерального значения Севастополь до 18 марта 2014 года и выехали за пределы полуострова в связи с трудовыми и служебными отношениями, обучением, лечением и по частным делам, а затем вернулись на территорию Крыма или Севастополя.

«В соответствии с законодательством, паспорта граждан РФ получили те крымчане, которые в марте 2014 года постоянно проживали в Крыму и на территории города федерального значения Севастополя. Те же, кто в это время по той или иной причине находился на Украине — на учёбе, по работе, из-за необходимости помогать родственникам и так далее, — так и не смогли получить гражданство РФ. Большинству из них приходится в судебном порядке доказывать своё право на российское гражданство», — пояснил Андрей Козенко.

Он добавил, что в законодательстве Украины отсутствует понятие регистрации по месту пребывания, а потому при отъезде на учебу или работу в другой город жителям Крыма приходилось сниматься с регистрации по месту жительства и регистрироваться уже на новом месте.

«С 2015 года этот вопрос поднимался нами на самых разных уровнях. Конечно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход. Но в целом это ситуацию не меняет. Получается, что крымчане у себя дома, на Родине, в Крыму вынуждены проходить все обязательные процедуры для того, чтобы стать гражданами своей же страны», — поясняет Андрей Козенко.

Депутат подчеркнул, что речь об автоматическом признании таких жителей Крыма гражданами РФ не идет. Но они смогут подавать заявления на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, без необходимости соблюдения отдельных положений, таких как обязательные пять лет непрерывного проживания в стране и сдача экзамена на знание русского языка.

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По данным, которые приводит Андрей Козенко, в Крыму на конец 2016 года в уполномоченные органы обратилось более пяти тысяч человек, зарегистрированных не на территории Республики Крым.

«Схожая ситуация сложилась в 1991 году, после распада СССР. Тогда тоже сначала гражданами РСФСР признавались все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории РСФСР на день вступления в силу Закона о гражданстве. Впоследствии, учитывая то, что за пределами России оказалось множество бывших граждан СССР, считавших себя гражданами России, закон о гражданстве был скорректирован. Это значит, работающий механизм есть, необходимо лишь его внедрить в современных условиях», — рассказал Андрей Козенко.

Добавим, что ранее другой крымский депутат Госдумы Павел Шперов сообщил ИА REGNUM о том, что им направлена в Верховный суд РФ информация о фактах несправедливого лишения более трёх тысяч крымчан российского гражданства.

«Россия должна выдавать гражданство в самом упрощённом порядке всем соотечественникам, которые пожелают его приобрести. Однако ФМС интерпретирует ситуацию таким образом, что только они вправе принимать решение — дать или отказать в гражданстве. Это неправильно! Ко мне обратился крымчанин, который почти всю свою жизнь прожил на полуострове, но после развода с женой выписался из квартиры как раз в феврале 2014 года. И из-за этого он не смог получить российский паспорт. Это абсолютно ненормально», — заявил тогда Шперов.