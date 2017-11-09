Тысячи крымчан не смогли получить паспорт РФ: почему Россия теряет граждан?

Симферополь, , 20:15 — REGNUM Учитывая демографическую ситуацию в стране, Россия должна выдавать гражданство в самом упрощённом порядке всем соотечественникам, которые этого желают, а забирать у людей паспорта необходимо только в судебном порядке, а не так, как это происходит в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Госдумы от Севастополя Павел Шперов, который ранее направил в Верховный суд РФ информацию о многочисленных фактах несправедливого лишения более трёх тысяч крымчан российского гражданства.

«Россия должна выдавать гражданство в самом упрощённом порядке всем соотечественникам, которые пожелают его приобрести. Однако ФМС интерпретирует ситуацию таким образом, что только они вправе принимать решение — дать или отказать в гражданстве. Это неправильно! Ко мне обратился крымчанин, который почти всю свою жизнь прожил на полуострове, но после развода с женой выписался из квартиры как раз в феврале 2014 года. И из-за этого он не смог получить российский паспорт. Это абсолютно ненормально», — отметил депутат.

Помимо этого, по его словам, забирать у людей паспорта и лишать их гражданства во внесудебном порядке — незаконно, и миграционные органы должны решать эти вопросы только в суде.

«Более трёх тысяч крымчан лишились российских паспортов, полученных после возвращения Крыма в Россию, и чуть ли не половина из них — по формальным причинам. Наших соотечественников фактически лишают российского гражданства, минуя установленную законодательством судебную процедуру», — подчеркнул парламентарий, также выразив опасение по поводу ситуации с теми соотечественниками, которые приехали в Крым после 1991 года из бывших азиатских советских республик.

«Их тоже достаточно много. Люди по разным причинам не успели переоформиться и сейчас находятся в подвешенном состоянии. Учитывая демографическую ситуацию в стране, России просто грех отказываться от новых граждан», — уточнил Павел Шперов.

Напомним, в конце сентября Наталья Поклонская опубликовала в соцсетях документы об увольнении и лишении российского гражданства сотрудника симферопольской прокуратуры Александра Шкитова. По её утверждению, поводом для столь жёстких санкций в отношении её бывшего коллеги стало выписанное им предупреждение о запрете на показ трейлера «Матильды» в кинотеатрах столицы Крыма. Также были уволены еще два сотрудника местной прокуратуры — за взятку и мошенничество.

По информации местных общественников, сообщение о незаконном получении Шкитовым паспорта гражданина РФ поступило в республиканскую прокуратуру из севастопольского отделения ведомства 9 августа. Проверка проводилась в оперативном порядке. Уже через два дня его паспорт признали недействительным, так как не был зарегистрирован в базе данных ППО «Территория».