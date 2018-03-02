Калуга, 2 марта, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В Калужской области расследуется уголовное дело по факту незаконного сбыта государственных наград. Об этом 2 марта ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Под подозрение попал 47-летний житель Думиничского района. Он продал государственную награду СССР — орден Красной Звезды. Однако злоумышленник и не подозревал, что в роли покупателей выступили сотрудники силовых структур.

При обыске по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты медаль «За отвагу», орден Трудовой Славы III степени, орден «Знак почета», медаль «За боевые заслуги», орден Трудового Красного Знамени, которые подозреваемый хранил незаконно.

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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают владельцев наград.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в Волгограде молодой человек хотел обменять награды времён Великой Отечественной войны на электронную сигарету. Такое предложение он разместил в соцсети. За вейп волгоградец готов был отдать медали, боевые награды и орденскую книжку. Молодым человеком занялась полиция.