В Москве задержали продавца государственных наград

Москва, , 12:07 — REGNUM В центре Москвы сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте государственных и юбилейных наград, сообщили в МВД по г.Москве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 35-летний

Подозреваемый пытался сбыть госнаграды покупателю, в роли которого выступил заранее подготовленный оперативниками молодой человек.

После сделки продавец наград был задержан сотрудниками полиции.

«У задержанного изъяты две государственные медали СССР «Ветеран труда» и юбилейные награды РФ: две медали «В память 850-летия Москвы», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», — сообщили в столичном МВД.

Экспертизой установлено, что все награды являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность.

Как заявил сам задержанный, награды ему достались от близких родственников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

С подозреваемого в продаже наград взята подписка о невыезде.

Напомним, как сообщает ИА REGNUM, согласно статье 324 УК РФ, данное преступление наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

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