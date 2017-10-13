В Калининградской области ветеран труда умер после кражи медалей

Калининград, , 17:24 — REGNUM В Калининградской области от сердечного приступа скончался 85-летний ветеран труда. Незадолго до смерти из дома ветерана был похищен орден Трудового Красного знамени и медаль «За доблестный труд».

Как сообщили сегодня, 13 октября, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД, трагедия произошла в поселке Жилино Неманского района. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в ограблении ветерана. Им оказался 18-летний односельчанин.

По данным следствия, злоумышленник проник в дом пенсионера и, применив силу, отнял награды — орден Трудового Красного знамени № 770 362 и медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а также деньги в размере 80 тысяч рублей.

«Задержанный гражданин сообщил, что выбросил награды неподалеку от места преступления. В настоящее время поиск похищенных наград продолжается», — сообщил сотрудник пресс-службы УМВД Сергей Шаронов.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в 2014 году в Калининградской области был осужден 27-летний гражданин за кражу 16 государственных наград ветерана Великой Отечественной войны Александра Иосифовича Лычковского.