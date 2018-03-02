Алтайскому краю удалось победить недобросовестную стройэкспертизу
Барнаул, 2 марта, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Негосударственная строительная экспертиза не раз вызывала нарекания со стороны надзорных органов Алтайского края. Общественный резонанс данная тема получила после обрушения кровли в барнаульском торговом центре «Галактика» в декабре 2016 года. Комиссия выяснила, что ЧП случилось из-за ошибок в проектировании. При этом установлено, что проект здания проходил экспертизу в частной организации и был одобрен. Аналогичные инциденты происходили и позднее. Логичным итогом этой истории стали действия Росаккредитации, приостановившей до 23 марта 2018 свидетельства об аккредитации ООО «Регионэкспертиза» на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
«Это означает, что на срок приостановки проведение негосударственной экспертизы ООО «Регионэкспертиза» не допускается», — сообщил ИА REGNUM руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов.
Он также напомнил, что по законодательству в случае выявления нарушений уполномоченный орган устанавливает срок для их устранения или устранения причин, вызвавших указанные нарушения. Затем будет рассмотрен вопрос о возобновлении либо аннулировании свидетельств об аккредитации.
Напомним, вопросы к ООО «Регионэкспертиза» возникли в связи с установлением недостатков в проектной документации на строительство многоэтажного жилого дома по ул. Балтийская, 96 в Барнауле. Ошибки проекта обозначились на одном из этапов возведения жилого объекта. Изучив ситуацию, в инспекции пришли к выводу, что такое строительство может привести к печальным результатам. Разбирательство дошло до Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Читайте также: В Барнауле выявлен строящийся дом, который может рухнуть
Читайте также: Минстрой РФ разберется с барнаульским домом, который может рухнуть
Аварийная ситуация, связанная с другой экспертной организацией, ООО «Оборонэкспертиза», имела место в торгово-выставочном комплексе на проспекте Строителей, 117 в Барнауле (декабрь 2016 года). Минстрой, изучив предоставленные документы, направил их в Федеральную службу по аккредитации, которая и вынесла решение в отношении ООО «Регионэкспертиза»:
"Действие свидетельств об аккредитации №РОСС RU.0001.610 094, №РОСС RU.0001.6 101 102 указанного общества приостановлено».
Что касается ООО «Оборонэкспертиза», то у него, как оказалось, срок действия свидетельства об аккредитации №РОСС RU.0001.610 047 истек
«Таким образом, Алтайский край стал единственным регионом, которому удалось добиться принятия мер к нерадивым экспертам. Это шаг вперед по наведению порядка на рынке негосударственной строительной экспертизы. Тут есть безусловная заслуга региональных властей», — полагает Андрей Степанов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее свое недовольство качеством частных строительных экспертиз публично высказал также губернатор Александр Карлин.
«Негосударственные организации, оказывающие услуги по проведению экспертиз, к сожалению, не имеют необходимого потенциала, лабораторной базы и даже специалистов для проведения таких работ», — заявил он на пресс-конференции.
По словам председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого законодательного собрания Альберта Лунева, в случае с домом по ул. Балтийской, 96 из восьми повторно проверенных государственным экспертным учреждением проектов только два содержали незначительные отклонения от требований технических регламентов, а в остальных случаях имелись существенные недостатки, в том числе влияющие на конструктивную надежность и безопасность запроектированных объектов капитального строительства.
В июне 2017 года Совет законодателей РФ при Федеральном собрании РФ одобрил инициативу Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) об ужесточении требований к проведению негосударственной строительной экспертизы социально значимых проектов.