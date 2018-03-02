Барнаул, 2 марта, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Негосударственная строительная экспертиза не раз вызывала нарекания со стороны надзорных органов Алтайского края. Общественный резонанс данная тема получила после обрушения кровли в барнаульском торговом центре «Галактика» в декабре 2016 года. Комиссия выяснила, что ЧП случилось из-за ошибок в проектировании. При этом установлено, что проект здания проходил экспертизу в частной организации и был одобрен. Аналогичные инциденты происходили и позднее. Логичным итогом этой истории стали действия Росаккредитации, приостановившей до 23 марта 2018 свидетельства об аккредитации ООО «Регионэкспертиза» на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Фрагменты крыши ТРЦ «Галактика», которые пришлось демонтировать после обрушения

«Это означает, что на срок приостановки проведение негосударственной экспертизы ООО «Регионэкспертиза» не допускается», — сообщил ИА REGNUM руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов.

Он также напомнил, что по законодательству в случае выявления нарушений уполномоченный орган устанавливает срок для их устранения или устранения причин, вызвавших указанные нарушения. Затем будет рассмотрен вопрос о возобновлении либо аннулировании свидетельств об аккредитации.

Напомним, вопросы к ООО «Регионэкспертиза» возникли в связи с установлением недостатков в проектной документации на строительство многоэтажного жилого дома по ул. Балтийская, 96 в Барнауле. Ошибки проекта обозначились на одном из этапов возведения жилого объекта. Изучив ситуацию, в инспекции пришли к выводу, что такое строительство может привести к печальным результатам. Разбирательство дошло до Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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Аварийная ситуация, связанная с другой экспертной организацией, ООО «Оборонэкспертиза», имела место в торгово-выставочном комплексе на проспекте Строителей, 117 в Барнауле (декабрь 2016 года). Минстрой, изучив предоставленные документы, направил их в Федеральную службу по аккредитации, которая и вынесла решение в отношении ООО «Регионэкспертиза»:

"Действие свидетельств об аккредитации №РОСС RU.0001.610 094, №РОСС RU.0001.6 101 102 указанного общества приостановлено».

Что касается ООО «Оборонэкспертиза», то у него, как оказалось, срок действия свидетельства об аккредитации №РОСС RU.0001.610 047 истек 07.02.2018 (имеет статус «Архивный»). Указанную информацию также подтверждает реестр аккредитованных лиц по негосударственной экспертизе, размещенный на официальном сайте Росаккредитации.

«Таким образом, Алтайский край стал единственным регионом, которому удалось добиться принятия мер к нерадивым экспертам. Это шаг вперед по наведению порядка на рынке негосударственной строительной экспертизы. Тут есть безусловная заслуга региональных властей», — полагает Андрей Степанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее свое недовольство качеством частных строительных экспертиз публично высказал также губернатор Александр Карлин.

«Негосударственные организации, оказывающие услуги по проведению экспертиз, к сожалению, не имеют необходимого потенциала, лабораторной базы и даже специалистов для проведения таких работ», — заявил он на пресс-конференции.

По словам председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого законодательного собрания Альберта Лунева, в случае с домом по ул. Балтийской, 96 из восьми повторно проверенных государственным экспертным учреждением проектов только два содержали незначительные отклонения от требований технических регламентов, а в остальных случаях имелись существенные недостатки, в том числе влияющие на конструктивную надежность и безопасность запроектированных объектов капитального строительства.

В июне 2017 года Совет законодателей РФ при Федеральном собрании РФ одобрил инициативу Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) об ужесточении требований к проведению негосударственной строительной экспертизы социально значимых проектов.