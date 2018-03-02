Киев, 2 марта, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Украинская компания «Нафтогаз» должна добиться ареста активов российского поставщика ПАО «Газпром», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Конфискация по-украински

Комментируя решение Стокгольмского арбитража, согласно которому российская компания должна доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, украинский президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил:

«Если «Газпром» не заплатит этих денег — я так понимаю, он должен был начать это делать еще вчера, — НАК должна добиться ареста активов «Газпрома» и обеспечения выполнения этих решений. Есть достаточно активов, которые в том числе задействованы как бы в «Северном потоке — 2».

Напомним, 28 февраля арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд в качестве компенсации за непоставку газа по заключенному транзитному договору. С учетом платы за уже поставленный объем голубого топлива «Газпром» должен будет заплатить украинскому партнеру $2,56 млрд.

1 марта Юрий Витренко, коммерческий директор «Нафтогаза», заявил: Украина может арестовать российскую долю в газовых проектах «Северный поток» и «Северный поток — 2», если «Газпром» не выполнит решение суда:

«Нужно идти в юрисдикцию, где находятся активы. Украина присоединилась к Нью-Йоркской конвенции о принудительном взыскании по арбитражу».

Он уточнил, что конвенция подписана «фактически всеми европейскими странами».

«Поэтому европейские страны, где есть активы «Газпрома», газпромовский газ, Nord Stream в Швейцарии, Nord Stream — 1 и т.д. Во всех этих юрисдикциях можно будет принудительно стягивать», — уточнил Витренко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Газпроме» заявили свое несогласие с решением арбитража.