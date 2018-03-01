Новый финт Киева: Арестовать долю РФ в проектах «Северного потока»

Киев, , 18:09 — REGNUM На Украине эксперты продолжают активно обсуждать решение Стокгольмского суда, который накануне частично удовлетворил иск Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украина» и обязал российский «Газпром» после ряда взаимозачетов выплатить украинской стороне $2,56 млрд.

В частности, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что Украина не согласится на бартерный расчет с «Газпромом» и ждет перечисления денежных средств на счет НАК.

«Мы и так получаем за транзит больше, чем должны тратить на покупку газа. Зачем нам брать газом, если нам должны больше деньгами? Если раньше «Нафтогаз» был крупнейшим импортером, то после превращения «Нафтогаза» в другую компанию мы стали экспортировать услуги транзита. Они по своей стоимости больше, чем вся стоимость импортируемого газа. Не важно, откуда он — из России или Европы. На 600 млн долл. мы экспортируем больше, чем импортируем… Как это ни странно звучит, сегодня «Нафтогаз» стал экспортером», — пояснил Витренко.

По его словам, Украина может арестовать российскую долю в газовых проектах «Северный поток» и «Северный поток-2», если «Газпром» в ближайшее время не выполнит решение суда.

«Нужно идти в юрисдикцию, где находятся активы. Украина присоединилась к Нью-Йоркской конвенции о принудительном взыскании по арбитражу. К этой конвенции присоединились фактически все европейские страны. Поэтому европейские страны, где есть активы «Газпрома», газпромовский газ, «Норд стрим-2» в Швейцарии, «Норд стрим-1» и т.д. Во всех этих юрисдикциях можно будет принудительно стягивать», — добавил Витренко.

Кроме того, глава офиса национального инвестиционного совета Украины Юлия Ковалив поздравила руководство и всех сотрудников «Нафтогаза» «со второй победой в Стокгольмском арбитраже».

«Очень надеюсь, что это решение станет катализатором дальнейшей реформы газового рынка, добывающего сектора, анбандлинга и продолжения сотрудничества с МВФ», — отмечает Ковалив.

В свою очередь глава правления организации «Союз собственников жилья Украины» Алексей Кучеренко отметил, что теперь «Нафтогазу» осталась мелочь — решить вопрос загрузки украинской газотранспортной системы после 2019 года.

«Газпром» наказан за то, что не выполнял свои обязательства по объемам прокачки газа в Европу. И это является логическим следствием его контрактных обязательств. Согласно контракту 2009 года «Газпром» должен «Нафтогазу» 2,5 млрд долларов и это является нашей общей победой. Теперь надо ускорить «анбандлинг», ликвидацию «Нафтогаза» и приведение цены на газ для потребителей к экономически обоснованному уровню. Остался неопределенным главный вопрос — кто и сколько будет прокачивать газ через украинскую ГТС после 2019?!» — иронически задается вопросом Кучеренко.

Политолог Александр Палий заявил, что Стокгольмский арбитраж двумя своими решениями официально признал, что в 2009 году находившаяся на посту премьер-министра Юлия Тимошенко и президент России Владимир Путин «заключили очень несправедливое для Украины соглашение».

«Сейчас Тимошенко скажет, что это благодаря её «победному» соглашению Стокгольмский арбитраж это соглашение и отменил. А если бы она подписала соглашение с убытками на триллион долларов Украине, то тогда выигрыш был бы еще больше! По этой логике и Гитлер молодец, потому что напал на Польшу, а то никто бы его не победил», — добавил Палий.

Он сообщил, что за время действия газового соглашения «Тимошенко с Путиным выдоили с каждой украинской семьи около 3 000 долларов».

«Требования НАК «Нафтогаза» к «Газпрому» составляли $30,3 млрд — то, что Украина переплатила за газ и недополучила за транзит. Население Украины — 42,5 млн. человек. Это $712 на каждого жителя Украины независимо от возраста», — пояснил Палий.

Депутат верховной рады Мустафа Найем прямо назвал российскую сторону «уродами».

"Больше чем за десять лет работы журналистом я не помню ни одной (!) зимы когда бы не писал о газовых контрактах, протоколах и переговорах с Газпромом. Нас обвиняли в воровстве, угрожали морозами, требовали фантастических выплат за невыбранные объемы и рассказывали о «большой дружбе, но деньги вперед». Ощущение, что нас жестоко и цинично кидают возникало каждый год, но в 2009 оно было особенно стойким. Когда подписывали контракт, я как журналист сопровождал украинскую делегацию в Москве. До сих пор помню ухмыляющееся лицо Миллера и ощущение бессилия перед тайным соглашением, которое нам выдавали как большую победу», — вспоминает парламентарий, бывший журналист.

Экономист Сергей Фурса заявляет, что в настоящее время «Газпром» пытается отвлечь руководство «Нафтогаза» от празднования и устраивает «истерику слабака».

«Украине сейчас нужен импорт. Они это понимают. Мартовские морозы вместо весны. И потребность в газе выше, чем способности поднять из хранилищ. И нужен импорт. А на хабе пик цен, ведь в Европу нежданно-нагадано пришли морозы. И Газпром решил воспользоваться. Отключил по привычке газ. Горбатого могила исправит», — возмущается Фурса.

Напомним, 1 марта заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев признал, что компания получила денежные средства от «Нафтогаза» в оплату мартовских поставок газа.

«Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украина» о компенсации за недопоставленные российским «Газпромом» объемы газа для транзита. Российская госкомпания должна выплатить Украине компенсацию в размере $4,63 млрд за непоставку газа по заключенному транзитному договору. Однако с учетом платы за уже поставленный газ «Газпром» должен будет заплатить НАКу $2,56 млрд. Изначально же украинская компания требовала в суде возмещение $17 млрд.