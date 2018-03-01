Стокгольмские амбиции: Украина заговорила об аресте российских активов

Киев, , 14:57 — REGNUM Украина ожидает, что российская газовая компания «Газпром» выполнит решение Стокгольмского суда и перечислит на счет Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украина» $2,56 млрд в ближайшее время. В противном случае ежедневный штраф «Газпрома» за просрочку оплаты составит более 500 тыс долл/ (более 7% годовых). Об этом 1 марта на пресс-конференции в Киеве заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Он сообщил, что если «Газпром» откажется оплатить 2,56 млрд долл, Украина наложит арест на зарубежное имущество российского монополиста.

«Технически обязательства «Газпрома» заплатить эти средства начинаются со вчерашнего дня. Уже сегодня насчитываются проценты за то, что они не заплатили. Проценты превышают 0,5 млн долл. в день. Сегодня с утра я проснулся, и меня посетила мысль, что день пройдет не зря. И «Нафтогаз» уже заработал 0,5 млн долл. Мы не думаем, что «Газпром» не заплатит эту сумму по решению арбитража. Это будет беспрецедентным, когда не выполняется решение по арбитражу. Это будет скандал. Прогнозируем, что в ближайшее время «Газпром» заплатит 2,6 млрд долл. с процентами», — сказал Витренко.

По его словам, Стокгольмский арбитраж также рассматривал контрактные обязательства «Газпрома» прокачивать через украинскую газотранспортную систему 110 млрд куб. м газа до 2020 года.

«Мы требовали установить тариф, который мы рассчитали в соответствии с европейскими правилами и европейскими методиками. На это был получен отказ… Наша команда работает. В ближайшее время в отношении этого вопроса также будут положительные новости… Пока транзитная ставка не пересмотрена. Этот вопрос не закрыт. Мы рассчитываем, что украинский регулятор сделает необходимые шаги, чтобы выставить «Газпрому» новые тарифы (на транзит газа по территории Украины — ИА REGNUM )», — добавил Витренко.

Кроме того, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев считает, что теоретически «Газпром» сможет оспорить решение арбитража.

«Для этого «Газпрому» нужно будет доказать нарушение процедуры этим трибуналом. Это очень трудно. Но даже начало этой процедуры не останавливает действие уже принятого решения. Решение вступило в силу по состоянию на вчера. По сути, они решение не могут опротестовать. Риск пересмотра существует. Но сначала они должны заплатить, а потом опротестовать то, что они хотят», — сказал Коболев.

Он выразил удивление отказом «Газпрома» поставлять Украине газ, который ранее был оплачен украинской стороной. НАК расценивает этот шаг как нарушение решения Стокгольмского арбитража.

«Нас удивляет позиция «Газпрома». Компания выставила счёт в рамках договора, изменённого арбитражем, счёт был оплачен. Мы расцениваем отказ Газпрома от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража… Не поставляя предоплаченный газ, «Газпром» препятствует выполнению обязательств «Нафтогаза» по закупке минимальных контрактных объёмов», — сказал Коболев.

По его словам, за четыре года закупки газа у европейских поставщиков у Украины не было ни одной ситуации, когда «приходилось бы переживать, получим ли мы газ, за который заплатили».

«Сегодняшнее заявление «Газпрома» — очередной повод для европейских контрагентов задуматься о том, стоит ли полагаться на контрагента, который может выставить вам счёт, получить деньги и отказаться поставлять газ. А также, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свои и без того сильные позиции на их рынке за счёт строительства «Северного потока-2», — подытожил Коболев.

В свою очередь, 1 марта заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев признал, что компания получила денежные средства от «Нафтогаза» в оплату мартовских поставок газа.

«Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — сказал Медведев.

При этом эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский прогнозирует, что «Газпром», скорее всего, подаст апелляцию на решение Стокгольмского арбитража и попытается затянуть судебный процесс с Украиной.

«Газпром» уже заявил о диспаритете при вынесении решения. Следовательно, пока рано подсчитывать доходы, а готовить новые расходы на юристов, которые должны будут дальше вести это дело. Кстати о юристах. Именно им мы обязаны позитивными решения Стокгольма, а не руководящим всех рангов. Разве что за то, что эти юридические компании были наняты для защиты позиций Украины. Кроме того, требование повысить тарифы на транзит отклонено. А именно это подавалось как основная цель подачи иска, чтобы обязать «Газпром» платить больше», — написал Землянский в Фейсбуке.

Он также призвал Киев разделить победу над «Газпромом» со всеми жителями страны, снизив цены на газ.

Эксперт Юрий Гаврилечко, в свою очередь, также говорит, что теоретически граждане Украины должны почувствовать на себе эту победу, а сделать они это могут в данном случае единственным способом: получая газ бесплатно. Однако на практике, по его словам, даже о снижении цен на газ для населения Украины (не говоря уже о бесплатном газе) и речи быть не может:

«Так как в глазах правительства народ — это лохи, а мнение лохов никого не интересует», — подчеркнул он.

Также Гаврилечко напоминает, что в Стокгольмском арбитраже рассматривалось два контракта, причем предварительное решение арбитража по закупочному контракта было в пользу «Газпрома» и обязало «Нафтогаз» выкупать фиксированный объем газа ежегодно, оплатить штраф в размере 2,3 млрд долларов и еще и пеню в 600 тыс. долларов за каждый день неуплаты.

«Однако текста решения арбитража в свободном доступе нет, поэтому непонятно, что еще проиграл «Нафтогаз» по первому вердикту», — подчеркивает он.

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что «по сравнению с контрактом на поставку газа, по транзиту у меня были лучшие ожидания».

«Закупка 4 млрд газа у «Газпрома» будет дешевле, чем те же 4 млрд по виртуальному реверсу. Никто никого за пятую точку брать не будет, если не захочет потерять ежегодные 2 млрд евро», — считает Рябцев.