Улан-Удэ, 1 марта, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендует всем, кто не видел послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, обязательно посмотреть его. По его словам, в послании-2018 много «головосносящей информации».

Скриншот со страницы группы главы Бурятии Алексея Цыденова. Facebook.com Глава Бурятии Алексей Цыденов комментирует послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

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«Имел честь присутствовать на послании президента! Такого послания не ожидал никто. Много посылов и просто головосносящей информации. Кто не видел — посмотрите!» — пишет Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

Также глава республики, комментируя послание, обратил внимание на тезисы, касающиеся Бурятии:

«Немного о том, что касается нас. Заявлено о продолжении развития БАМа и Транссиба. Развитие Транссиба — это выход на внешние рынки. Это развитие производства, новые рабочие места, дополнительные доходы для всей страны. Республика Бурятия, безусловно, сделает всё для выполнения этой задачи. Для Бурятии данное направление развития открывает новые возможности для роста. Бурятия намерена стать одним из логистических центров на Транссибе. Уже прорабатываются соответствующие инвестпроекты».

Цыденов подчеркнул, что глава государства поставил задачу удвоить финансирование на развитие городов и территорий, а также увеличить финансирование строительства и ремонта дорог с 6 до 11 трлн рублей в следующие шесть лет. В первую очередь это касалось региональных и местных дорог:

«Это то, что напрямую касается нашей республики, и мы будем реализовывать данные проекты».

Благодарен президенту Цыденов и за то, что он в послании уделил внимание озеру Байкал:

«Благодарен президенту за то, что в послании внимание к Байкалу и людям, живущим рядом, не ослабевает. Реализация экологических и экономических проектов на байкальской территории — это стратегическая задача для нас».

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Алексей Цыденов заявил, что послание президента вызвало у него «огромное воодушевление».

«Вообще надо смотреть и слушать! Новый тренд в развитии страны. Послание президента вызвало огромное воодушевление. А с учётом ещё и информации о наших достижениях в военной сфере — расправились плечи, развернулись крылья. Взгляд в будущее совсем стал другой!» — резюмировал глава Бурятии.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 марта, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором обозначил векторы развитии России. В том числе в послании глава государства упомянул озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия) и Телецкое озеро (Республика Алтай).

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«Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна, что прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России. Откроются 24 новых заповедника и национальных парка. Надо сделать их доступными для экологического туризма, что важно для воспитания бережного, ответственного отношения к природе», — заявил президент.

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