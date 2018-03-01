«Мы готовы к рывку»: сибиряки о послании Путина

Красноярск, , 16:12 — REGNUM Оглашённое сегодня, 1 марта, послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию нашло отклик у сибиряков. По мнению политического аналитика Павла Клачкова, оно имеет большое значение для регионов, в том числе для сибирских.

«Я считаю, что это было одно из самых мощных и ярких выступлений президента за последние годы. Оно носило стратегический характер, разворачивая ту картину развития страны, которая нас ждёт в ближайшие шесть лет. Горизонт планирования был даже больше, чем шесть лет. Высказывались фундаментальные вещи. Сейчас мы настроены на прорывное развитие, на рывок вперёд как в экономическом и политическом, так и, как выяснилось ближе к финалу послания, в военном плане», — сказал Павел Клачков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Послание имеет большое значение и для Красноярского края, отметил он.

«Прямо перед оглашением послания небольшое интервью государственному каналу дал врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Он сказал о «Енисейской Сибири» (проект Енисейской экономической зоны, продвигаемый Александром Уссом, предполагает экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы — прим. ИА REGNUM ), о том, чего он ждёт от послания президента. Я уверен, что это мини-интервью руководителя Красноярского края неслучайно прозвучало в эфире за считанные секунды до выступления президента. Президент знает, что сейчас нужно регионам, в том числе Красноярскому краю. В частности, это развитие транспорта. Мы как раз планируем развитие мощного транспортного хаба в рамках работы над проектом «Енисейская Сибирь».

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Также политаналитик отметил, что Красноярск «прозвучал и в негативном смысле».

«Президент упомянул о Красноярске как о городе, где падает «чёрный снег». Да, у нас много экологических проблем, но так как они были обозначены Владимиром Путиным, появилась надежда на то, что они будут решаться. Мы знаем, что президент дал для этого соответствующее поручение. А 2 марта к нам приезжает глава минприроды РФ Сергей Донской. Президент взялся всерьёз за эту проблему, а это значит, что её решение не за горами», — считает собеседник ИА REGNUM.

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«В целом послание Федеральному собранию было рассчитано на внутреннюю аудиторию, однако доклад о новых видах вооружения адресовался нашим западным «партнёрам». Те данные, которые были приведены президентом, не оставляют камня на камне от надежд стран НАТО подавить Россию, вмешаться в наши дела. У нас есть возможность защитить себя, и Путин это очень серьёзно продемонстрировал. Послание выполняет мобилизационную функцию, даёт надежду на рост благосостояния и улучшение жизни, обещает подвижки в бизнесе. Поэтому я его воспринимаю позитивно», — резюмировал Павел Клачков.

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Депутат горсовет Омска Ринат Карымов подчеркнул, что послание президента РФ Федеральному собранию определяет основные направления стратегии развития страны, поэтому «оно обязательно для исполнения для всеми чиновниками».

«Как они будут его осуществлять, это уже другой вопрос, но следовать заданному главой государства направлению должна вся наша бюрократическая вертикаль. Таким образом, то, что президент обозначает в своём ежегодном послании, должно быть выполнено. В целом, анализируя сегодняшнее выступление президента, можно сказать, что каких-то кардинальных изменений в политике президента в ближайшее время, вероятно, не будет», — сказал депутат.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором обозначил векторы развития страны.

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В том числе в послании он упомянул Красноярск, где побывал не так давно — 7 февраля 2018 года. В ходе своего визита в столицу Красноярского края глава государства заострил внимание на экологических проблемах этого сибирского города-миллионника, который в 2017 году провёл в неблагоприятных метеоусловиях 42,5 дня. 24 февраля стало известно, что Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярске. Срок исполнения поручения — до 15 июня 2018 года.

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