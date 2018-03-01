Москва, 1 марта, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о наличии у Кремля новейшего оружия, которое невозможно остановить, были встречены западными журналистами как подтверждение того, что Москва располагает оружием «судного дня». Такой версии придерживается Алекс Локи в статье для британского издания Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам автора, в речи российского лидера речь шла о беспилотной подводной лодке, способной наносить ядерный удар через океан на большой скорости. Прежде эксперты указывали на то, что эта система может быть либо «грязной бомбой», либо ядерным оружием, чье делящееся вещество устроено таким образом, чтобы радиоактивное загрязнение сохранялось в атмосфере на протяжении долгого времени.

На роль предполагаемой системы, имеющей целью исключительно сдерживание нападения на России, по мнению автора, подходит система «Статус-6», информация о которой была якобы слита в 2015 году.

Напомним, в ноябре 2015 года в эфире Первого канала и НТВ показали кадры с совещания по ОПК у президента России. На них были видны материалы об океанской многоцелевой концепции «Статус-6». Согласно материалам, система создана для поражения важных объектов экономики предполагаемого противника в районе побережья и наносит гарантированно неприемлемый ущерб территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения.

Тогда указывалось, что материалы не были предназначены для общественности. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление этих кадров, подтвердив секретность ряда данных. Впоследствии они были удалены.

Несмотря на это, западные СМИ, в частности, издание The Guardian, указали на то, что в эфир «подконтрольных Кремлю» телеканалов НТВ и «Первый канал» информация о «Статусе-6» попала неслучайно.

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