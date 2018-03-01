Москва, 1 марта, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Если производительность труда в базовых отраслях будет увеличиваться на 5% ежегодно — к концу следующего десятилетия удастся вывести национальную экономику на уровень ведущих экономик мира. Об этом заявил 1 марта президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В числе базовых отраслей глава государства назвал промышленность, строительство, торговлю и ряд других.

«Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних, крупных предприятиях базовых отраслей росла темпами не ниже 5% в год, что позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира», — подчеркнул президент РФ.

Российский лидер также отметил, что рост производительности труда — это и рост заработной платы, а значит, и рост потребительского спроса, что, в свою очередь, является дополнительным фактором развития экономики.

«Все наши действия должны подталкивать компании к выпуску технически сложной продукции, к внедрению более эффективных технологий», — сказал он.

Ранее глава государства отметил, что Россия после распада СССР утратила 23,8% своей территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта, 39% промышленного потенциала и 46,6% военного потенциала.

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Напомним, 1 марта глава России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию, в котором он освещает вопросы, связанные с основными направлениями государственной политики на ближайший год и на более длительную перспективу, а также даёт собственную оценку положения дел в стране.

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