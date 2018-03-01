Четверг, 1 Марта 2018 года
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Кадыров: На послании Владимира Путина «некогда спать»

Политика

Чеченский лидер с юмором отнёсся к появившейся в сети фотографии, на которой он слушает послание с закрытыми глазами

Кадыров: На послании Владимира Путина «некогда спать»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Москва, 1 марта 2018, 13:35 — REGNUM  По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, он не спит во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом политик написал в своем Telegram.

Чеченский лидер с юмором отнёсся к появившейся в сети фотографии, на которой он слушает послание Владимира Путина с закрытыми глазами.

«Не сплю и не спал! Некогда. И вообще я мало сплю. Работать надо. У нас и моргнуть нельзя», — написал Кадыров.

Отметим, 28 февраля Кадыров написал, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о поддержке при решении стоящих перед республикой задач и похвалил темпы развития Чечни.

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Напомним, 1 марта глава России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию, в котором он освещает вопросы, связанные с основными направлениями государственной политики на ближайший год и на более длительную перспективу, а также даёт собственную оценку положения дел в стране.

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Послание президента России Федеральному собранию-2018

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