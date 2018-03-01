Москва, 1 марта, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В России может быть запущена общенациональная программа по борьбе с онколозаболеваниями. Такое предложение президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 марта, озвучил в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда — рак. Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями», — сказал глава государства.

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Он также добавил, что к решению этой задачи необходимо активно привлечь науку, отечественную фарминдустрию. Кроме того, по словам президента, необходимо провести модернизацию онкоцентров, «выстроить современную комплексную систему от правильной диагностики до своевременного эффективно лечения, которая позволит защитить человека».

Президент также заявил о необходимости добиться роста расходов на здравоохранение до 5% ВВП.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году раковые заболевания стали причиной смерти в 15,6% случаев.

Добавим, то в России планируется создать единую цифровую систему диагностики онкологических заболеваний. Для разработки механизмов её внедрения будет создана рабочая группа при Минздраве РФ. Система должна сократить период диагностики полученных от больных проб, повысить качество анализа данных и сделать процесс более прозрачным.