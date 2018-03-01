Москва, 1 марта, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Майские указы 2012 года, хоть они и не во всем были выполнены до конца, дали серьезные результаты, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на недоработки, майские указы помогли решению амбициозных задач в стране. Путин отметил важность майских указов и напомнил, что «амбициозные задачи» надо ставить всегда.

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В целом, они были выполнены, хотя есть «некоторые недоработки». Однако, если бы майских указов не было бы, то «не было бы тех результатов, что мы имеем сегодня», уверен Путин.

Напомним, Путин начал оглашение послания Федеральному собранию в 12:00 мск 1 марта. Несколькими днями ранее сообщалось, что в Кремле ведется подготовка новых майских указов.

«Майские указы» 2012 года Путин подписал после выборов в 2012 году. Это серия из 11 указов, содержащих 218 поручений правительству РФ.

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В документах были прописаны, в частности, целевые показатели по зарплатам работников бюджетной сферы.