Москва, 1 марта, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В России для работников на предприятиях и в организациях могут ввести тестирование на алкоголь и наркотики. Об этом заявил директор Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн, пишет газета «Известия».

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Основные причины введения тестов на алкоголь и наркотики — это смерть населения в работоспособном молодом возрасте, снижение производительности труда, брак, прогулы.

По мнению Брюн, все эти причины — достаточно большая нагрузка на российскую экономику.

«Страна теряет до 5% ВВП из-за алкоголя и наркотиков», — привел цифры медик.

Пункты по профилактике курения и алкоголизма Минздрав Рф собирается включить в коллективные договоры на российских предприятиях.

Брюн уточнил, что в России уже есть опыт тестирования работников на Новолипецком металлургическом заводе и еще на некоторых предприятиях, но пока тестирование не стало массовым.

«В настоящее время мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы», — отметил психиатр-нарколог.

«Снижения числа наркоманов и алкоголиков в России одним только повышением жизни не добиться. Эти явления исчезают, когда есть хорошая национальная идея», — высказал сове мнение Брюн.

Кроме того, главный нарколог подтвердил информацию о возрождении в России системы вытрезвителей. «Вытрезвителями займется Минтруда РФ. Решение практически принято, система вытрезвителей будет создана заново».

Напомним, ранее Евгений Брюн, заявил, что количество жителей России, которые хоть раз в своей жизни пробовали наркотики и являются их потребителями. составляет почти 4 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава России, за прошедшие 5—7 лет жители страны стали на 80% меньше употреблять алкоголя и на 22% снизилось количество курящих взрослых.

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