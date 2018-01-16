Минздрав РФ: В России стали на 80% меньше пить и на 22% — курить

Москва, , 12:16 — REGNUM По данным Минздрава России, за прошедшие 5—7 лет жители страны стали на 80% меньше употреблять алкоголя и на 22% снизилось количество курящих взрослых. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова заявила в ходе Гайдаровского форума на деловом завтраке.

На Гайдаровском форуме — 2018, организованном Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) министр здравоохранения РФ отметила, что за последние годы число курящих детей и подростков в России снизилось в три раза.

Кроме того, по словам Скворцовой, более чем на 40% выросло количество жителей страны, занимающихся спортом.

Напомним, ранее ИА REGNUM писало, что 6 декабря Вероника Скворцова на пленарном заседании в Госдуме заявила — продолжительность жизни граждан России в 2017 году достигла исторического максимума.

«За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума — 72,6 года», — отметила министр.

По её словам, с 2005 года продолжительность жизни в стране выросла на 7,2 года: в частности, на 8,6 лет у мужчин и на 5 лет у женщин.

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