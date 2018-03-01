Вашингтон, 1 марта, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Петра Порошенко о поставках американского оружия в «ближайшие недели» является преждевременным. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«По поводу поставок вооружений (Украине) преждевременно говорить о том, когда это будет», — отметил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент Украины Петр Порошенко во время очередной большой пресс-конференции заявил, что США передадут Украине средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и многие другие виды вооружения.

По словам главы государства, первая поставка американского летального оружия на Украину должна якобы произойти уже «через несколько недель».

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