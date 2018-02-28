«Порошенко любой ценой будет пытаться держать власть, иначе его раскулачат»

Киев, , 20:46 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко на своей пресс-конференции сегодня, 28 февраля, не дал четкого ответа насчет своего намерения баллотироваться на второй срок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко заявил лишь, что 100% будет принимать участие в выборах как избиратель.

«Но я подчеркиваю, что после выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве», — добавил он, отметив также, что «не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании».

Порошенко начал свою избирательную кампанию и сделал большую стратегическую ошибку, — заявил в комментарии телеканалу «24» директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

По мнению эксперта, Порошенко на выборы-2019 пойдет обязательно и любой ценой будет пытаться сохранить власть.

«Есть несколько вариантов для победы Порошенко: фальсификация, досрочные выборы, пока есть ресурсы, или мужественная антикоррупционная посадка самых близких друзей. Если Порошенко проведет антикоррупционные аресты чиновников, он будет пользоваться колоссальной народной любовью. Его рейтинг взлетит», — отмечает эксперт.

Что же касается тезиса нынешнего президента о том, что после выборов он точно будет жить на Украине, Небоженко заявил, что каждый, кто займет место Порошенко, на самом деле начнет не с реформ, а с преследования нынешнего президента.

«Делать реформы трудно, а вот гоняться за Порошенко и раскулачить его легче — людям очень понравится», — резюмировал эксперт.

Близкий к администрации президента журналист и общественный деятель Юрий Бутусов параллельно с этим заявлением сообщает, что Петр Порошенко станет главным коалиционным кандидатом на выборах главы государства в 2019 году, при этом список на парламентских выборах возглавит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня на пресс-конференции Петр Порошенко появится, чтобы показать, в какой он блестящей политической форме для участия в выборах. Ради такого случая накануне 27 февраля президент собрал наиболее влиятельных руководителей своей команды и правительства, чтобы все-таки поставить точку в многомесячных переговорах и заручиться поддержкой премьер-министра и лидеров «Народного фронта». В кулуарах заявлено объединение новой предвыборной коалиции», — информирует Бутусов.

По его словам, в эту коалицию войдут Порошенко, Гройсман, экс-премьер Арсений Яценюк, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, при этом Блок Петра Порошенко и «Народный фронт» вместе пойдут на президентские и парламентские выборы в 2019 году.

Вместе с тем Бутусов сообщает, что в окружении Порошенко признают, что над его президентским рейтингом «грозно нависает» рейтинг лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

«Тимошенко пока ведет себя крайне удобно для Порошенко — не делает никаких резких движений в борьбе за власть — ни митингов, ни демаршей. Очень удобная оппозиция. Но на фоне хаоса и скандалов во власти Тимошенко для набора рейтинга и влияния хватает даже такой отстраненности», — отметил Бутусов.

По его словам, Тимошенко «ведет себе тихие переговоры с теми, на кого Порошенко не обращает внимания, и строит коммуникацию там, где власти просто нет».

«Петр Порошенко, может и не давал четких формулировок по поводу участия в будущих выборах, но его лидерские позиции косвенно были довольно чётко обозначены — как исходя из уверенных ответов, так и исходя из самой сути ответов», — комментирует ситуацию с грядущими выборами политолог Алена Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале были обнародованы данные исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного в декабре 2017 года. Выборка составила 30 тысяч человек, по 1200 респондентов в каждом регионе, ошибка репрезентативности — не более 0,6%.

Согласно полученным данным, у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко рейтинг составляет 11,2%, Порошенко готовы поддержать 9,4%, лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко — 7,1%, лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко — 5,8%, главу «Радикальной партии» Олега Ляшко — 5,4%, а за мэра Львова Андрея Садового готовы проголосовать 3,8% опрошенных. Интересно, что каждый пятый (19,4%) не определился с выбором, а 18,9% заявили, что не будут принимать участия в голосовании.