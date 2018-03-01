Нью-Йорк, США, 1 марта, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Выход корпорации Exxon Mobil из совместных проектов с «Роснефтью» по поиску месторождений нефти обойдется американской компании в $0,2 млрд, сообщается в отчете Exxon Mobil для Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Minale Tattersfield Exxon

Уточняется, что к нововведению корпорацию вынуждают санкции, введенные в 2014 году в отношении России и расширенные в 2017 году. Рестрикции касаются российского энергетического сектора.

Выход из соглашения начнется в текущем году. Чистые убытки компании составят $0,2 млрд.

Напомним, Exxon Mobil была оштрафована на два миллиона долларов в июле 2017 года — из-за антироссийских санкций. Тогда компания заявила, что не согласна с решением американского Минфина.

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У российской и американской компаний было десять совместных проектов, в том числе в области геологоразведки. Санкции не распространялись на нефтегазовый проект «Сахалин-1» в Охотском море. Относительно этого проекта у «Роснефти» и Exxon Mobil в 2017 году возникли разногласия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в Белом доме заявили, что Exxon Mobil в ближайшие пять лет инвестирует $50 млрд в экономику США.